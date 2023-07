﻿Rostocker Rettungsschwimmer ziehen elf Menschen aus der Ostsee: „Das war mein bisher schlimmster Tag“

Warnemünde. Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass der diesjährige Einsatz der Rettungsschwimmer in Warnemünde und Markgrafenheide auf der Kippe stand. Erst nach einem Machtwort von Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) lenkte die Tourismuszentrale im Streit um angemessene Unterkünfte für die Ehrenamtler ein.

Zum Glück, könnte man sagen. Wieder einmal mussten die Retter zeigen, wie unverzichtbar sie für Rostocks Strände sind: An nur einem Tag zogen sie elf Menschen aus dem Wasser, die ohne die Retter in Rot ertrunken wären. Bei zwei Personen hatte der Herzschlag bereits ausgesetzt, sie konnten aber von den Einsatzkräften wiederbelebt werden. Beide, ein 14-jähriges Mädchen aus Berlin und ein 56-Jähriger aus Potsdam, wurden am Freitag noch im Krankenhaus behandelt. „Ihr Zustand ist kritisch“, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei.

Wiederbelebung am Badestrand

„Ich bin Rettungsschwimmer, seit ich 16 Jahre alt bin. Das war der schlimmste Tag, den ich bisher erlebt habe“, sagt Lukas Knaup (30), hauptamtlicher Koordinator bei der Rostocker DRK-Wasserwacht. Er musste in der Hektik kühlen Kopf bewahren und war dabei, als seine Kollegen am Strand um das Leben des Potsdamers kämpften. In beiden Fällen – bei dem Mann und dem Mädchen – war es sehr knapp. Hätten die Retter sie nur ein paar Sekunden später erreicht, wären beide untergetaucht – und jede Chance auf Rettung extrem stark geschrumpft. Bei den Helfern hinterlässt das Spuren. Die meisten Rettungsschwimmer sind zwischen 16 und 22 Jahre alt und müssen solche Erfahrungen erst einmal verkraften.

Wasserrettung bei Roter Flagge freiwillig

An dem Unglückstag herrschte bei Windstärke fünf bis sechs absolutes Badeverbot, die Rote Flagge signalisiert das deutlich sichtbar. Was viele Strandgäste nicht wissen: „Wenn die Rote Flagge weht, gibt es keine Pflicht zur Wasserrettung“, erklärt Lukas Knaup. Zu groß wäre das Risiko für die Retter, sich selbst in Gefahr zu bringen. Allerdings würden die Männer und Frauen dann in der Regel trotzdem ins Wasser steigen, das sei eine Art inoffizieller Ehrenkodex.

Gefährlicher Bereich am Wachturm 1

Elf Wasserrettungen an einem Strand an einem Tag sind eine völlig neue Erfahrung für die Retter der DRK-Wasserwacht. Zum Vergleich: 2020 gab es 14 Wasserrettungs-Einsätze in Warnemünde – in der gesamten Saison. Alle Einsätze des tragischen Donnerstags fanden an einem Abschnitt statt: Der Bereich am Wachturm Nummer 1, am Teepott, neben der Mole. Hier gilt grundsätzlich Schwimmverbot, die Stelle ist aufgrund unberechenbarer Unter-, Kreuz- und Parallelströmungen extrem gefährlich. Erst Ende Juni ertrank hier ein 30-Jähriger aus dem Landkreis. Das Schild mit dem Badeverbot steht zurzeit allerdings auf einem abgesperrten Sportbereich und ist damit für Strandbesucher, die aus Richtung Neptun-Hotel kommen, kaum zu sehen.

Urlauber reagieren patzig auf Verbot

Einem Teil der Gäste sind solche Verbote sowieso gleichgültig: Jeden Tag machen die Rettungsschwimmer ihre Runde am gesperrten Bereich und sprechen die Leute an, die sich trotz Lebensgefahr im Wasser tummeln. Nicht selten reagieren diese patzig. „Ich mache seit zehn Jahren Urlaub in Warnemünde“, lautet eine typische Ausrede, „mir ist noch nie etwas passiert“, oder: „ich kann gut schwimmen.“ Was im tückischen Wasserrand der Mole keine große Rolle spielt – schon gar nicht bei Sturm: Selbst Rettungsschwimmer gehen dann nur noch mindestens zu zweit ins Wasser, mit Hilfsmitteln wie Bojen. Unverzichtbares Werkzeug ist der Jetski: Mit dem Wasserflitzer holten die Retter am Donnerstag die meisten in Not Geratenen aus dem Wasser.

Abschreckfotos als letztes Mittel?

Lukas Knaup überlegt schon lange, was passieren müsste, um den kleinen, ignoranten Teil der Badegäste zur Vernunft zu bringen. Sein verzweifelter, nicht ernst gemeinter Vorschlag: „Vielleicht würden abschreckende Bilder helfen, wie auf Zigarettenschachteln.“ Große Fotos von Badetoten als letztes Mittel zur Lebensrettung.

