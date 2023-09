﻿Wärmepumpe, Fotovoltaikanlage, Smarthome: Hier kommen die nachhaltigen Hausbautrends in MV

Camping in MV

Im Grünen das Zelt aufschlagen und dafür nichts zahlen – das ist in MV zwar an manchen Stellen in der Natur erlaubt, sicherer ist es trotzdem auf dem Campingplatz. Oder in privaten Gärten. Regina Lüdecke gehört zu den Menschen, die ihren Garten kostenlos zur Verfügung stellen.