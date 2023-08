﻿Rostocker Rollstuhlfahrer vor „All inklusiv“-Festival: „In der Innenstadt gibt es noch viel zu tun“

Rostock. Seit 20 Jahren sitzt Raimund Spicher im Rollstuhl. Nach einer Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung und einer Herztransplantation ist der 57-Jährige auf den Rollstuhl angewiesen. Das hält ihn aber nicht von seiner großen Leidenschaft – dem Sport – ab. Beim diesjährigen „All inklusiv“-Festival, das vom 24. bis 26. August in Rostock stattfindet, freut er sich daher ganz besonders auf die Sportveranstaltungen.

„Sport ist für mich das A und O im Leben. Es ist fast schon wie eine Sucht“, sagte Spicher. Der Zehnkämpfer habe schon im Alter von sechs Jahren Sport getrieben. Das „All inklusiv“-Festival richtet sich unter anderem an Menschen mit Behinderungen, die gerne Sport machen oder machen würden.

Aber auch der ganz normale Alltag kann für Menschen mit Einschränkungen eine Herausforderung sein: „Ein Fußgänger sieht bestimmte Dinge auf der Straße nicht. Für uns können diese Dinge aber eine riesige Herausforderung sein“, so Spicher, der den Verein „All inklusiv Rostock“ mitgegründet hat. Der Parasportler wohnt seit sieben Jahren in der Hansestadt. „Rostock hat in den letzten Jahren viel für Barrierefreiheit im ÖPNV getan, aber in der Innenstadt gibt es noch viel zu tun.“

Fußballtraining mit Hansa Rostock am 26. August

Allein in Rostock gebe es etwa 25 000 Menschen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt seien. „In der Öffentlichkeit sehe ich aber nur ein Prozent“, so Christian Schenk, Organisator des Festivals. Der Zehnkampf-Olympiasieger ist der Vorsitzende des Vereins „All inklusiv Rostock“ (aiR), der sich unter anderem für mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung starkmacht.

Auf den 21 Veranstaltungen, die das Festival bietet, können sich die Besucher austauschen, vernetzen und Dinge ausprobieren, die für sie noch neu sind. So lädt die Inklusionsmannschaft des FC Hansa Rostock am 26. August von 9 bis 10 Uhr zu einem Fußballtraining im Volksstadion ein.

Ein weiteres Highlight ist das inklusive Lauftraining im Leichtathletikstadion. Dort können Teilnehmer am Samstag von 9 bis 12 Uhr entweder 77, 777 oder 7777 Meter laufen, walken, gehen oder rollen. Erwartet werden laut Angaben der Veranstalter 50 bis 100 Teilnehmer.

Für alle, die sich gerne im Wasser aufhalten, bietet das aja-Hotel in Warnemünde am Freitag von 9 bis 12 Uhr einen Schnupperkurs „Wassergewöhnung + Schwimmen für Menschen mit Behinderung“ an.

Zehnkämpfer Christian Schenk: „Das Festival ist mein Leben“

Schenk sei es wichtig gewesen, möglichst vielen Menschen das Festival direkt vor Augen zu führen. Deshalb werden am Freitag von 10 bis 17 Uhr auf der Kröpeliner Straße mehrere Stände aufgebaut, die das sogenannte „Dorf der Inklusion“ bilden. Hier können die Passanten mit den beeinträchtigten Menschen in Kontakt kommen und sich in ihre Situation und ihren Alltag hineinversetzen.

Nadine Haupt (l.) und Jessica Schrader vom Fachschaftsrat „Sonderfall“ der Sonderpädagogik an der Universität Rostock begleiten das Festival mit einem eigenen Stand im „Dorf der Inklusion“. © Quelle: Ove Arscholl

Herausfordernd war es auch für Schenk, der erst im März den Verein aiR ins Leben rief. Drei Jahre lang sei er schwer psychisch krank gewesen, bis er durch Zufall eine Stelle als Para-Leichtathletiktrainer in MV bekam. „Ich habe dort so viele junge Leute mit Behinderung kennengelernt, das hat mich sehr inspiriert“, sagte Schenk. Viele Menschen hätten ihn unterstützt, das Festival interdisziplinär zu gestalten, deswegen gehören auch Veranstaltungen aus den Bereichen Politik, Kultur und Wissenschaften dazu.

So findet am Freitagabend von 20 bis 22 Uhr in der „anderen buchhandlung“ am Doberaner Platz eine Lesung statt. „Aus dem Leben eines Blindgängers“ ist das neue Buch von Eskandar Abadi, aus dem der blinde Autor vortragen wird. Die Lesung kostet 10 Euro, zum ermäßigten Preis 8 Euro. Fast alle anderen Veranstaltungen können Interessierte kostenlos besuchen.

