﻿Scherzen gegen Schmerzen: Wie die Rostocker Klinikclowns kranke Kinder zum Lachen bringen

Seit nun 15 Jahren bringen die Klinik-Clowns aus Rostock Frohsinn und Humor in Seniorenheime und Kinderstationen in MVs Krankenhäusern. Wie die Rotznasen auch mit Maske im Gesicht lustig sein können und warum schauspielern zu können in dem Job nicht reicht.

Rostock. Lachen ist ansteckend – eine Sache, die sich die Klinikclowns in ihrem Job zunutze machen. Nahezu täglich sind sie auf Kinderstationen, in Pflegeheimen und Hospizen in MV unterwegs. Ihre Mission: Patienten und Sterbenden Freude und Ausgelassenheit schenken.

Für Lolle ist das seit 15 Jahren gelebter Alltag. Seine Haare stehen wild in alle Richtungen ab, seine rote Nase ist umgeben von rot geschminkten Wangen und vielen Lachfalten um die Augen. Der Mann versteht was vom Lachen – das sieht man sofort. Einen besseren Job kann sich Andreas Gottschalk – wie er mit richtigem Namen heißt – nicht vorstellen. Er hat die Rostocker Rotznasen 2007 mitgegründet und heitert bis heute kleine Patienten in den Kliniken des Landes auf. „Es ist ein spannender Beruf, weil wir nie vorher wissen, was passiert, wenn wir in ein Zimmer gehen. Es ist jedes Mal anders“, sagt der 57-Jährige.