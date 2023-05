﻿Rostockerin Franziska Lessing (42) spielt bei „Mamma Mia“ mit: „Musical ist harte Arbeit – wie Leistungssport“

Rostock/Hamburg. Franziska Lessing (42) spielt im Abba-Musical „Mamma Mia“ in Hamburg mit. Im OZ-Interview spricht die gebürtige Rostockerin über Kindheitserinnerungen an den Pornobrunnen und wie sie es geschafft hat, Musicaldarstellerin zu werden.

Frau Lessing, Sie sind in Rostock geboren, heute spielen Sie in einem der bekanntesten Musicals der Welt – „Mamma Mia“ – mit. Welche Rolle spielt Rostock noch in Ihrem Leben?

Franziska Lessing: Eine sehr große. Ich habe im Grunde meine ganze Kindheit dort verbracht, bin in der Südstadtklinik geboren und habe am Doberaner Platz gewohnt. Als ich acht war, sind meine Eltern 1989 einige Wochen vor dem Mauerfall mit mir aus der DDR geflohen. Wir haben dann in Hamburg gelebt, aber ich war jedes Wochenende in Rostock und an der Ostsee bei meinen Großeltern und der Familie, habe am Pornobrunnen gespielt und gern in der Broilerbar gegessen. Es war und ist immer noch meine Heimat.

Es klingt, als fehlte Ihnen die Ostsee manchmal.

Da ich in Hamburg wohne, darf ich es eigentlich nicht sagen: Aber ich finde die Ostsee schöner als die Nordsee. Ich fahre immer noch nach MV, um Urlaub zu machen. Ich brauche die Brise und ich mag das Flair. Ich habe schon in der Schweiz und Italien gelebt, aber die Ostsee lässt mich nicht los. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht an einer Küste zu leben.

Musicaldarstellerin Franziska Lessing lebt zwar in Hamburg, fährt aber immer wieder an die Ostsee, wie hier mit ihrer Tochter. Rostock sei immer noch ihre Heimat, sagt sie. © Quelle: privat

Wie haben Sie es vom Doberaner Platz auf die große Musical-Bühne geschafft?

Eigentlich ungewollt (lacht), denn ich fand Musicals früher doof. Ich kannte nur solche wie „Phantom der Oper“ und fand sie düster und langweilig. Aber nach dem Abitur habe ich ein paar Musicalstudenten kennengelernt und sie haben mich ermuntert, in Berlin zur Aufnahmeprüfung an der Universität der Künste zu gehen. Ich habe immer sehr gern getanzt und gesungen, auch Tanz unterrichtet. Ich bin da hingegangen, ohne zu wissen, dass sich da Hunderte bewerben und nur sieben genommen werden.

Ich war dann plötzlich eine davon, das hat mein Leben komplett verändert. Das Musicalstudium ist etwas super Innovatives. Man studiert Schauspiel, Tanz und Gesang gleichermaßen. Ich bin so dankbar dafür und heute ein großer Musicalfan.

Was fasziniert Sie an dem Job?

Das Schöne am Musical ist: Man kann richtig auf den Putz hauen. Eine Torte werfen, ein Auto zerdeppern, eine Kissenschlacht – hier kann man all das voll ausleben. Ich liebe es, mich in die Rolle reinfallen und davontragen zu lassen.

Was war Ihre erste Rolle?

Ich bin im dritten Studienjahr heimlich zum Vorsprechen gefahren, denn das war eigentlich nicht erlaubt, aber ich wollte unbedingt bei „Dirty Dancing“ dabei sein. Da wurde ich tatsächlich genommen. Zu meiner Enttäuschung allerdings als Liza, der Schwester von Baby, die gar nicht tanzen und singen konnte! Der Produzent Paul Arrington hat aber in mir ein komödiantisches Talent gesehen, das mir selbst nicht bewusst war. Heute liebe ich diese Rollen.

Musicaldarstellerin Franziska Lessing steht beim berühmten Abba-Musical „Mamma Mia“ auf der Bühne. © Quelle: Anna Sophie Grünwald

Gerade spielen Sie wieder so eine – sind als Rosie in „Mamma Mia“ zu sehen, einer lustigen Freundin der Hauptdarstellerin Donna. Hat man es als Nebenrolle schwerer?

Es ist eine spannende Aufgabe. Denn in einer Nebenrolle, das Publikum zum Lachen zu bringen, ist harte Arbeit. Man hat immer nur kurze Zeit auf der Bühne, muss alles geben. Es sieht immer so leicht aus, aber wenn man gleichzeitig Singen und Tanzen muss, ist das wie Leistungssport. Nach der Bett-Szene in „Mamma Mia“ mit den drei Freundinnen, die singend auf dem Bett hüpfen und tanzen, brauche ich eigentlich ein Sauerstoffzelt.

Die Rostockerin Franziska Lessing rechts) und ihre Musical-Kolleginnen Jennifer van Brenk (Tanja), Anna Thoren (Donna) und Franziska Lessing (Rosie) stehen bei der Musical-Produktion «Mama Mia!» in Hamburg auf der Show-Bühne. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Sie haben auch mal in einem berühmten Edeka-Werbespot am Rande mitgespielt. Reizt das Fernsehen Sie nicht?

Doch schon, Fernsehen reizt mich auch, es macht Spaß, aber es ist schon ein anderes Arbeiten. Filme haben auch viel Technik. Aber ich mag den Kontakt zum Publikum so gern. Ich bin einfach eine Rampensau und liebe das Theater.

Gibt es eine Traumrolle, die Sie gern spielen würden?

Der Traum ist schon in Erfüllung gegangen. Ich durfte zweimal die Liza Minelli im Musical „Cabaret“ mimen, für mich ist das die perfekte Musicalrolle. Eine so vielschichtige Ulknudel mit tragischer Geschichte. Eine sympathische, facettenreiche Rolle – düster, sexy und ernst zugleich. Übrigens habe ich schon als Kind bei der Mini-Playback-Show im Fernsehen die Liza Minelli nachgemacht.

Früh übt sich also... Was raten Sie heute jungen Menschen aus MV, die sich nach der großen Musical- oder Theaterkarriere sehnen?

Die Frage, die man sich früh stellen sollte, ist: Habe ich Lust auf das Leben neben der Bühne? Kann ich mit der finanziellen Unsicherheit leben, nicht zu wissen, was in drei Monaten ist und mit den Wohnortwechseln. Wer aber trotzdem von der Bühne träumt, dem kann ich nur raten, es einfach versuchen. Ansonsten: Üben, üben, üben – das klingt furchtbar, ist aber wichtig. Der Konkurrenzdruck ist sehr groß. Wichtig ist es, immer bei sich selbst zu bleiben.