Ein Rostocker hat einem 13-jährigen Kind ins Gesicht geschlagen und eine Zigarette an dessen Hals ausgedrückt. Obwohl der 23-Jährige vorbestraft ist, muss er nicht in Haft.

Rostock. Ein Mann sieht rot und schlägt ein Kind. Dieser pikante Fall ist am Mittwoch am Rostocker Landgericht verhandelt worden. Ein damals 21-jähriger Rostocker war am 16. September 2021 mit seiner Freundin unterwegs, als er auf einen 13-Jährigen traf. Der junge Mann schubste das Kind und gab ihm eine Ohrfeige. Anschließend verbrannte er das Kind mit seiner Zigarette am Hals.