﻿Rostocker „Innenhof“: So arbeitet eine der besten Schülerzeitungen Deutschlands

Ständig räumt die Schülerzeitung „Innenhof“ des Innerstädtischen Gymnasiums in Rostock Preise ab. Wie die Schülerinnen-Redaktion arbeitet, welche Themen ihr wichtig sind und was das Besondere der Zeitung ist.

Rostock. Es wird gebrainstormt, recherchiert, interviewt und designed – die zwölf Schülerinnen vom Innerstädtischen Gymnasium (ISG) arbeiten fleißig an der neuen Ausgabe des „Innenhof“. Ab sofort darf sich die Schülerzeitung zweitbeste Deutschlands nennen. Nachdem die Zeitung bereits beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung mehrmals ausgezeichnet wurde, räumte der „Innenhof“ beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder weitere Preise ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwölf Schülerinnen von der 9. bis zur 11. Klasse arbeiten an der Schülerzeitung „Innenhof" mit. © Quelle: Sarah Klas

Die Ausgabe vom Oktober 2022, die sich unter anderem dem Pogrom von Lichtenhagen 1992 widmet, wurde zur zweitbesten Schülerzeitung Deutschlands in der Kategorie Gymnasien gekürt. Durch zwei weitere Sonderpreise in den Kategorien „Ein Satz für eine bessere Gesellschaft“ und „Geschichte vor deiner Haustür“ erhielt die Redaktion insgesamt ein Preisgeld von 2500 Euro.

Themen, die Schülerinnen wichtig sind

Unter der Leitung von Deutsch- und Sozialkundelehrerin Nicole Giest trifft sich die Redaktion jeden Mittwoch zum 90-minütigen Wahlpflicht-Unterricht. Schülerinnen ab der 9. Klasse können sich also für den Kurs entscheiden und werden für Recherche, Interviews und Texte benotet. Manchen gefällt die Arbeit an der vor zwei Jahren neu gegründeten Schülerzeitung so gut, dass sie noch in der 11. Klasse freiwillig an den Ausgaben mitarbeiten – ohne Noten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nina (16) und Julia (16, v. l.) erstellen gerade neue Seiten für die nächste Ausgabe des „Innenhof“. © Quelle: Sarah Klas

„Ich hatte immer Lust auf Zeitung, man kann sich darin zu Themen, die einem wichtig sind, ausdrücken. Und es wird gelesen“, begründet die 16-jährige Julia Palent, warum sie freiwillig den „Innenhof“ mitgestaltet. Ihre Mitschülerin Nina Rosschild ergänzt: „Ich finde es wichtig, aufzuklären. Außerdem kann man sich kreativ austoben.“ Die 16-Jährige, die die 11. Klasse des ISG besucht, zeichnet sämtliche Illustrationen der Zeitung selbst. Die beiden sind Chefredakteurinnen des „Innenhof“ und waren daher auch bei den Preisverleihungen dabei.

Warum die Schülerzeitung so gut ankommt? „Wir schreiben über die Themen, die uns wichtig sind“, sagen Julia und Nina. Das sind dann gerne auch harte politische Themen, wie Rassismus, Krieg oder Frauen im Iran. Oberthema der nächsten Ausgabe: Heimat.

Online-Angebot der Rostocker Schülerzeitung

Außerdem seien sie so erfolgreich, weil sie nah an den Schülern dran sind und ein ausgewogenes Themenangebot schaffen, glauben die Schülerinnen. Denn neben politischen Themen finden auch Musik, Filme, Rätsel und schulinterne Umfragen im „Innenhof“ statt. Gearbeitet wird wie im Tageszeitungsalltag: Themenfindung, Recherche, Interviews führen. Gerade interviewen zwei Schülerinnen die Börsenspiel-Gewinner der Schule in der Bibliothek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Sobald alles für ein Thema zusammen ist, wird getextet und layoutet. „Das macht jede selbst. Wir haben einheitliche Schriftarten und Farben, aber ansonsten sind die Schülerinnen frei“, erzählt Nicole Giest. Außerdem erfolgreich: der Instagram-Account, den der „Innenhof“ für Schüler bespielt. Dort tauchen News rund um die Schule auf. Die fertige Ausgabe bekommt jeder Schüler als PDF auf sein Handy. „Sogar ehemalige Schüler nehmen dieses Angebot noch an“, freut sich die betreuende Lehrerin Nicole Giest.