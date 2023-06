﻿Rostocker Schule setzt Glück auf den Stundenplan: „Das Lernziel lautet Wohlbefinden“

Schulfach Glück

Der frühere Schuldirektor Ernst Fritz-Schubert hat 2007 an seiner Schule in Heidelberg das Unterrichtsfach „Glück“ entwickelt. Es sollte den leistungsorientierten und auf Wissensvermittlung fokussierten Lehrplan ergänzen und das Schulklima verbessern. Heute gibt die Ernst Fritz-Schubert-Stiftung das Konzept an andere Lehrer weiter. Das Fach Glück wurde in vielen Schulen in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz eingeführt. Auch an der Rostocker Scheel-Schule wird das Fach Glück angeboten. Es findet im Rahmen des Ganztagsangebotes statt und kann von allen Grundschülern gewählt werden. Der Kurs läuft seit Beginn des aktuellen Schulhalbjahrs und es nehmen acht Kinder daran teil.