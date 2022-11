﻿Rostocker Seekanal wird ab Montag vertieft: Alle Fakten zum Mega-Projekt

Die Vertiefung des Rostocker Seekanals ist eines der größten Infrastrukturprojekte in MV. Sie kostet einen dreistelligen Millionenbetrag, gigantische Mengen an Material werden bewegt, und der Seehafen soll durch sie auf Jahrzehnte wettbewerbsfähig werden. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Vertiefung des Rostocker Seekanals beginnt offiziell am Montag.

Rostock. Am Montag ist offizieller Startschuss für die Vertiefung des Rostocker Seekanals. Die OZ beantwortet mit Hilfe von Experten die wichtigsten Fragen zu einem der größten Infrastrukturprojekte in MV.

Warum muss der Seekanal vertieft werden?

Der Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port, Jens Scharner, erklärt es so: „Die Vertiefung ist das Fundament für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die Schiffe im internationalen Seeverkehr werden größer, und das wollen wir auch. Denn so können sie mehr Ladung aufnehmen, was auch den CO2 -Ausstoß pro Tonne Fracht reduziert.“

Mit der Vertiefung auf 16,5 Meter werde Rostock zum Tiefseehafen, in den Schiffe mit 15 Meter Tiefgang einlaufen können. „Davon gibt es in der Ostsee nur eine Handvoll“, betont Scharner. Das mache den Seehafen auf 30 bis 40 Jahre hinaus wettbewerbsfähig.

Welche Schiffe können künftig den Rostocker Seehafen anlaufen?

Scharner: „Es können dann vor allem Massengutschiffe mit größeren Ladungen bei uns festmachen.“ Bislang mussten größere Schiffe geleichtert werden, bevor sie in Rostock einlaufen konnten, also ein Teil der Fracht umgeladen werden, etwa von 120 000 auf 80 000 Tonnen. Das wird künftig nicht mehr nötig sein. „Die meisten Massengutschiffe weltweit und alle, die auf der Ostsee fahren, können dann bei uns festmachen“, so Scharner.

So können unter anderem mehr Baustoffe, Kohle, Getreide, Treibstoffe und Rohöl nach Rostock kommen. Letzteres erleichtere etwa die Versorgung der Raffinerie in Schwedt, die nach dem Ölembargo gegen Russland verstärkt über Rostock laufen soll.

„Im nächsten Jahrzehnt könnten auch noch unter anderem Ammoniak, als Träger für grünen Wasserstoff, oder grüner Stahl aus Schweden hinzukommen“, prognostiziert Scharner. Das wichtigste Exportgut, das durch die Vertiefung verstärkt verschifft werden kann, wird Getreide sein.

Welche Belastungen kommen auf die Anwohner in Warnemünde zu?

Es muss klar gesagt werden: Es wird in den nächsten Monaten laut am Alten Strom. Allerdings hat das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee nach eigenen Angaben zahlreiche Vorgaben für die Arbeiten gemacht, um den Lärm möglichst zu reduzieren.

Das WSA hatte für die Ausschreibung daher berechnet, dass die eingesetzten Maschinen nicht lauter als 112,8 Dezibel sein dürfen. Das entspricht allerdings immer noch fast einem Düsenjäger. Wie viel von diesem Lärm allerdings tatsächlich in den anliegenden Wohnhäusern zu hören sein wird, ist unklar.

Die Lärmschutzverordnung sieht vor, dass in einer Wohn­gegend nicht mehr als 55 Dezibel zu hören sein sollen. Der Knackpunkt: Das ist ein Mittelwert, der sich aus der Lärmbelastung den ganzen Tag über errechnet. Zu Spitzenzeiten darf es also deutlich lauter werden. Daher wurden die Baggerzeiten begrenzt: Nachts und am Sonntag wird gar nicht gebaggert, sonnabends nur bis 13 Uhr.

Was bedeutet die Vertiefung für die Umwelt?

Susanna Knotz, Meeresschutzreferentin bei der Umweltorganisation BUND in Rostock, räumt ein: „Einige Einwände, die wir zu Beginn hatten, wurden entkräftet.“

Aber eben nicht alle: „Unser Haupteinwand bleibt, dass durch die Vertiefung mehr Salzwasser in die Warnow eindringt. Das kann die dort lebenden Süßwasserorganismen negativ beeinflussen.“ Zudem würden Sturmfluten höher auflaufen, was in den umliegenden geschützten Gewässern, wie dem Peezer Bach oder dem Radelsee, zu kleinen Uferabbrüchen führen könnte.

Durch die Bauarbeiten werde zudem ein Stück Natur zumindest zeitweise zerstört, warnt Knotz. „Arten, die höhere Ansprüche haben, empfindlicher sind oder sich langsamer fortpflanzen, werden Probleme haben, sich wieder anzusiedeln, weil anpassungsfähigere Arten den Lebensraum schon besetzt haben.“

Welchen Umfang hat das Projekt?

In den nächsten 2,5 Jahren soll die Zufahrt zum Überseehafen auf 15 Kilometern Länge um etwa zwei auf bis zu 16,9 Meter ausgebaggert werden. Dazu müssen fast fünf Millionen Kubikmeter Sand, Schlick und Geröll bewegt werden – das entspricht etwa zwei Mal der berühmten Cheops-Pyramide in Ägypten.

Die dafür eingeplanten Kosten beliefen sich zunächst auf rund 130 Millionen Euro. Diese Zahl wurde zuletzt allerdings nicht mehr bestätigt. Für das Ausbaggern wird ein Spezialbagger eingesetzt. Seine Schaufel fasst ein Volumen von 40 Kubikmetern. Er könnte also ein ganzes Zimmer auf einmal wegbaggern.

Was sagt die Politik?

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) meint: „Leistungsfähige seewärtige Zufahrten und leistungsfähige Hafeninfrastrukturen sind wichtige Entwicklungsvoraussetzungen für die Seeverkehrs- und maritime Wirtschaft. Ihre kontinuierliche Anpassung an die sich verändernden Wettbewerbsbedingungen ist eine ständige Herausforderung.“

Investitionen in die Verkehrs- und Hafeninfrastruktur seien die wesentlichen Grundlagen für den Erfolg der Häfen in MV, so Meyer. „Das Wasserbauvorhaben ist das Fundament für die künftige wirtschaftliche und maritime Wertschöpfung im Land in den nächsten Jahren, insbesondere aber für Zukunftsinvestitionen im Energiehafen Rostock. Dadurch wird eine enorme Entwicklung des Hafenstandorts mit Blick auf die direkten und mittelbaren Arbeitsplätze stattfinden. “