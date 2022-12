Olympia-Traumpaar und Rihanna-Choreograph: Heiße Fakten zu „Holiday on Ice“ in Rostock

Glitzer, Glamour und große Gefühle: Die neue Holiday on Ice-Revue „A New Day“ lässt die Herzen des Publikums dahinschmelzen. Nachdem sie zweimal abgesagt werden musste, feiert die Eis-Show am Donnerstag (8. Dezember) ihr Comeback in der Stadthalle Rostock. Wie das Event Energie spart, was hinter den Kulissen passiert und weitere Geheimnisse, die Besucher wissen sollten.