﻿Akan will Rostocker Shisha-Geschäft aus der Schmuddelecke führen: „Halte nichts von Drogen“

Rostock. Das Unternehmertum liegt dem Greifswalder Xalo Akan im Blut. Mit nur 15 Jahren führte er seinen ersten Laden, heute sind es drei – darunter in Rostock ein großes Geschäft für Wasserpfeifen, laut Akan das mit Abstand größte in MV.

Der Unternehmer mit türkischen Wurzeln hatte es dabei nicht leicht, so hat er weder eine Ausbildung, noch ein Studium. Wie man auch ohne Uni oder Lehre wirtschaften kann, hat ihm sein Vater vorgelebt: Dieser kam mit 18 Jahren als Flüchtling nach MV – und hat sein erstes Geld mit dem Verkauf von Bananen verdient.

Laden in Rostocker Innenstadt eröffnet

Der Wasserpfeifenladen „Baba Relax“ in der Rostocker Hermannstraße ist noch relativ neu im Portfolio. Erst vor anderthalb Jahren eröffnete der 25-Jährige diesen gemeinsam mit seinem Cousin. „Ich traute mich nicht allein. Die Verkaufsfläche ist 130 Quadratmeter groß“, sagt Akan. Dort gibt es jetzt nicht nur Shishas (Wasserpfeifen), sondern auch Wasserpfeifentabak und E-Zigaretten. Zuletzt hatte er sogar prominenten Besuch, als Rapper Kurdo in seinem Laden vorbeischaute und für einen Fan-Auflauf sorgte.

Rapper Kurdo (l.) war im März im Rostocker Geschäft Baba Relax von Inhaber Xalo Akan zu Gast. © Quelle: Ove Arscholl

Anfangs hätten sie noch einen Friseursalon mit drin gehabt, wollten sich dann aber lieber auf einen Bereich fokussieren. Aber warum ein Shisha-Tabak-Laden in der Rostocker Innenstadt? Denn bisher gehörten Akan lediglich Lebensmittelgeschäfte, in denen er Obst und Gemüse verkaufte.

Eine Geschäftslücke, die es zu schließen galt

Rückblick: Akan kam im Sommer vom Warnemünder Strand und hatte Lust, privat Wasserpfeife zu rauchen. Doch er fand keinen Tabak dafür. Nur einen Laden am Doberaner Platz, der eine winzige Auswahl an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bot. „Ich dachte: In so einer großen Stadt gibt es niemanden, der sich auf Shisha-Tabak spezialisiert hat? Das muss ich ändern“, erzählt Akan, der am liebsten den Erdbeere-Beeren-Mix raucht.

Die offene Geschäftslücke hat Akan geschlossen. Mittlerweile bietet er über 200 verschiedene Sorten an Shisha-Tabak an. Sein Vater, der lieber Zigaretten raucht, sei vom Shisha-Konzept nicht überzeugt. „Investiere lieber in Immobilien, sagt er immer“, erzählt Akan mit einem Lächeln. Das Problem: Shishas haben ein Schmuddel-Image.

Akan verkauft nur Shishas, keine „Cannabis-Bongs“

Daher verkauft er zum Beispiel keine „Bongs“ (Wasserpfeifen ohne Schlauch), die dafür bekannt sind, dass man damit Drogen wie Cannabis raucht. „Von Drogen halte ich nichts. Für mich ein absolutes No-Go“, sagt Akan. Auch weil er dadurch einen Kumpel verloren hätte.

Dass das Rauchen von Shisha-Tabak auch schädlich ist, ist ihm bewusst. Zwar könne man die Pfeifen ab 16 Jahren erwerben, Tabak jedoch erst ab 18. „Auf allen Packungen steht drauf, dass das Rauchen schädlich ist“, sagt Akan. „Aber jeder muss es für sich selbst entscheiden. Ob er den Rauch genießt – oder nicht.“

In den 90er-Jahren als Aussiedler in Ribnitz-Damgarten

Nach der Wende kam Akans Vater mit 18 Jahren nach Saal in der Nähe von Ribnitz-Damgarten in das damalige Flüchtlingsheim. Er fing schnell an, Bananen zu verkaufen, und eröffnete Lebensmittelläden in Doberan und Ribnitz-Damgarten. Er beschäftigte seine Familie und seine Cousins. Sein erstes gespartes Geld investierte er in Häuser, das war Anfang der 2000er. Er widmete sich dann nur noch Immobilien und schloss seine Lebensmittelgeschäfte. Mittlerweile besitzt er Häuser in Malchin, Demmin und Ribnitz – alle in MV.

2013 übernahm Xalo Akan noch den Lebensmittelladen in Wismar von seinem Vater – direkt nach der 9. Klasse. Er war damals 15 Jahre alt. Fortan arbeitete der zweitälteste Sohn der Familie. Eine Ausbildung habe er nicht. „Alles, was ich weiß, habe ich mir selbst durch das Internet angelesen oder von meinem Vater gelernt“, erklärt Akan, der als Ausgleich zum Alltagsstress fünfmal die Woche Kraftsport betreibt. Ansonsten hat er eine Schwäche für schnelle Autos.

Viele Verwandte arbeiten selbstständig

„Mir wurde die Selbstständigkeit in die Wiege gelegt“, sagt Akan. Auch sein Opa, der mittlerweile verstorben ist, war Geschäftsmann. Er handelte in der Türkei mit Schafen. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, sagt Xalo, der fließend Arabisch, Deutsch, Kurdisch und etwas Türkisch spricht.

In Niendorf, zwischen Wismar und dem Ostseebad Boltenhagen, managt Akan seit zwei Jahren einen weiteren Laden. Dort verkauft er direkt neben dem Campingplatz Döner, frische Brötchen, Eis und Crêpes. Es ist ein kleiner Kiosk mit einer Fläche von 40 Quadratmetern. Davon hält sein Vater auch nichts, ist aber oft zu Besuch – und holt sich Döner. Auf Drängen des Vaters hat Akan aber auch das Immobiliengeschäft im Blick. „Später will ich mich darauf fokussieren und einfach von den Mieteinnahmen leben“, so Akan.

