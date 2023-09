﻿Braucht Rostock ein neues Theater für 208 Millionen Euro? Was Rostocker dazu sagen

Rostock. 208 Millionen Euro soll das neue Theater, das 2028 am Bussebart entstehen soll, kosten – so lautet die offizielle Aussage der Stadtverwaltung. Die Summe hat sich im Vergleich zu vor zwei Jahren fast verdoppelt, da war noch die Rede von 110 Millionen Euro.

Bereits seit 1992 existiert ein Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock, ein neues Theater zu bauen. Doch seit 31 Jahren ist nichts passiert. Ein neues Gebäude für das Vierspartentheater für die Hansestadt gehört zu den dringendsten öffentlichen Investitionen, um dem Image der Stadt als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns gerecht zu werden – meinen die Befürworter. Skeptiker sehen klar, woanders Prioritäten.

Viele Rostocker interessiert das Thema nicht

208 Millionen Euro sind eine enorme Summe, findet Antonio Martinez. Er wusste bis dato gar nicht, dass der geplante Neubau so teuer wird. „Vielleicht wäre es besser, das Geld in die Kindertagesstätten zu investieren“, sagt der 55-jährige Rostocker.

Antonio Martinez, 55, wusste gar nicht, dass das neue Theater so teuer werden soll. © Quelle: Bert Scharffenberg

An Till Schwake ging die Diskussion bisher gänzlich vorbei, ob es einen Theaterneubau geben soll oder nicht. Da ist er nicht der Einzige. Bei der OZ-Umfrage haben viele, vor allem junge Menschen, keine Meinung zu dem Thema, sei es aus Desinteresse oder Unkenntnis.

„Es gibt andere Prioritäten in der Hansestadt“

Hannes Sanftleben ist gegen den Theaterneubau. „Es gibt andere Prioritäten in der Hansestadt. In die Schulen müsste investiert werden, wir haben viel mehr Probleme, schlaue Kinder von der Schule zu bekommen als Schauspieler ans Theater. Außerdem könne der Stadthafen verschönert werden. Und wozu brauchen wir überhaupt ein Archäologisches Landesmuseum am Wasser?“, fragt sich der 37-Jährige.

Hannes Sanftleben, 37, aus Rostock © Quelle: Bert Scharffenberg

Moritz Henn, Vater, gebürtiger Dresdner und seit einigen Jahren Wahl-Rostocker, ist zwar ausdrücklich für den Theaterneubau, „weil Rostock einfach Kultur braucht und sie dadurch mehr gepusht wird“, dennoch gibt er zu bedenken, dass die Kosten im Auge behalten werden müssen und nicht ausufern sollten.

Moritz Henn, 33, würde sich über ein neues Theater freuen. Die Kosten dürften aber nicht aus dem Ruder laufen. © Quelle: Bert Scharffenberg

Das Ehepaar Riemer pflichtet dem 33-Jährigen bei: „Kultur ist immer wichtig.“ Ähnlich sieht es Dirk Wunderlich. Er hält den Neubau für zwingend erforderlich, „weil der alte Schuppen nur noch Schrott ist“, sagt er mit einem Lachen. Der 70-Jährige war vor ein paar Tagen in einer Inszenierung des Volkstheaters. In der Halle 207 sah er das Musical „Alive“ und war begeistert.

Dirk Wunderlich, 70, geht sehr gern ins Theater. © Quelle: Bert Scharffenberg

Auch die 77-jährige Linde stört der marode Zustand des Gebäudes an der Doberaner Straße. „Wir brauchen den Neubau, sonst verlieren wir was essenziell Wichtiges für diese Stadt – und dieser Interimsbau geht nun wirklich nicht mehr.“ Bis heute spielt das Rostocker Theaterensemble einschließlich Norddeutsche Philharmonie Rostock in umgebauten Provisorien unter unzulänglichen Bedingungen.

Linde, 77, ist für den Neubau. © Quelle: Bert Scharffenberg

Ein Wahl-Rostocker, der seinen Namen nicht nennen will, sieht wichtigere Baustellen in der Stadt. Fehlende Sauberkeit in den Straßen, wie er sagt. Seine Meinung zu den Kosten des neuen Theaters: „Dabei wird es nicht bleiben, da kommen bestimmt noch einige Millionen dazu. Das ist sicher.“

Thomas Menger nimmt eine ausgleichende Position ein. Der Rostocker, der erst seit anderthalb Jahren in der Hansestadt lebt, befürwortet den Neubau, weil das alte Gebäude marode ist. Er habe dazu vor Kurzem einen ausführlichen Bericht geschaut.

