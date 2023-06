﻿Rostocker Societät bröckelt – wie Fußgänger, Radler und Autofahrer jetzt geschützt werden sollen

Rostock. Vom Glanz früherer Tage ist schon lange nichts mehr da. Und schlimmer noch: 165 Jahre nach der Einweihung verliert das einst prächtige Gebäude der Societät Rostock so viel Putz von der Fassade, dass jetzt die Menschen vor herabfallenden Teilen geschützt werden müssen. Deshalb soll kommende Woche ein sogenannter Laubengang an der August-Bebel- sowie der Richard-Wagner-Straße aufgestellt werden, um Fußgängern und Verkehrsteilnehmern ein sicheres Passieren möglich zu machen.

Ein neues Gutachten zeigte im März den akuten Handlungsbedarf auf. „Untersuchungen haben starke Beschädigungen des Außenputzes ergeben und zahlreiche Hohlstellen offenbart“, sagt Arndt Draheim, Sprecher des Kommunalen Eigenbetriebes für Objektbewirtschaftung (KOE), der sich um die städtischen Immobilien kümmert. Auch die denkmalgeschützte Societät gehört zum Eigentum der Hansestadt. Laut Draheim haben die neuesten Untersuchungen nicht nur gezeigt, dass der Putz teilweise so stark vom Mauerwerk absteht, dass er abzufallen droht. Es sei außerdem festgestellt worden, „dass sich die Fassade nicht mehr ausbessern lässt. Der Außenputz müsste komplett entfernt werden“, so der Sprecher.

Rostocker Societät bröckelt: Der aktuelle Stand

Für Jochen Pfeiffer ist das keine Überraschung. Er ist seit 2008 Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins „Societät Rostock maritim e.V.“, der sich um das Haus kümmert und es als Museum sowie Veranstaltungs- und Begegnungsstätte betreibt. Im Gegenzug für die mietfreie Nutzung sei der Verein verpflichtet, das Haus im Inneren in Schuss zu halten. „Und da gibt es auch nichts zu meckern“, sagt Pfeiffer und zeigt, was er und die anderen Ehrenamtler schon alles geleistet haben. Sie haben zum Beispiel die zahlreichen Risse in den Wänden so verspachtelt, dass die den Besuchern nur bei genauem Hinsehen auffallen.

Jochen Pfeiffer steht vor dem Eingang der Societät, um deren Erhalt er sich mit anderen Ehrenamtlern kümmert. Doch für die marode Außenfassade ist die Stadt zuständig. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Schwachstellen des Rostocker Gebäudes vor allem außen

Pfeiffer kennt dagegen alle Schwachstellen des Gebäudes. Und die lägen vor allem im Außenbereich. „Da wurde einfach nichts gemacht – und diese verlorenen Jahre rächen sich jetzt“, sagt der 77-Jährige. Auf allen Fensterbrettern liegen bereits Brocken von Putz, auch die ebenerdige Fassade ist zu großen Teilen abgebröckelt. „Die Feuchtigkeit ist auch schon im Gebäude. Da hätte ein Riss gereicht und wir haben jede Menge davon“, so Pfeiffer. Er geht davon aus, dass sich der Zustand noch verschlimmert, wenn die Fassade ganz abgetragen wird. „Wenn das Haus nackt ist und der Winter kommt – na dann gute Nacht“, sagt er traurig.

Ebenerdig ist an der Fassade der Societät schon viel Putz abgebröckelt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Schon seit Jahren kämpft Pfeiffer mit den anderen Ehrenamtlern um den Erhalt der Societät, holt Sponsoren ran und steckt sogar eigene finanzielle Mittel in das Gebäude. „Mein Herz hängt sehr an diesem Haus. Mein Verstand sagt natürlich etwas anderes.“ Dabei sei die Societät wichtig für die Stadt und biete neben dem Museum auch anderen Vereinen und Interessengruppen eine Heimat, darunter Stammtischen von Seeleuten, dem Repair-Café, Tanzgruppen, Bonsai-Freunden und vielen mehr.

Der Verein finanziert seine Arbeit neben Spenden vor allem aus den Eintrittsgeldern der Besucher – früher rund 20 000 pro Jahr. Doch viele davon blieben nach der Pandemie weg. Dabei zeigt die Societät nicht nur maritime Schätze, sondern hat beispielsweise auch ein wertvolles Bernsteinzimmer eingerichtet. „Aber natürlich ist auch das Äußere des Hauses kein gutes Aushängeschild. Und wenn die Fassade abkommt erst recht nicht mehr“, sagt Pfeiffer. Neben dem Äußeren müsste aber auch noch an anderen Stellen dringend investiert werden – in die Heizung und die Elektrik zum Beispiel.

Andere Museen sind längst saniert – Societät wartet weiter

In den vergangenen Jahrzehnten musste der Betreiberverein zuschauen, wie andere Museen für viel Geld saniert wurden, zuletzt beispielsweise die Kunsthalle. Zukunftsideen für die Societät gab es auch einige, das Haus war als neues Archäologisches Landesmuseum und sogar als Hotel im Gespräch. „Aber jeder Investor winkt doch ab, wenn er den Zustand sieht und vom Denkmalschutz erfährt“, so Pfeiffer.

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) kennt die Probleme schon lange, auch aus ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende. Die jetzt notwendig werdende Schutzmaßnahme „führt uns allen erneut vor Augen, dass das Haus zu lange schon auf eine Lösung wartet. Nun werden die Fragen nach einer Perspektive wieder lauter und wir wollen nach einer Antwort suchen“, so Kröger. Die Verkehrssicherung, zu der die Stadt als Eigentümer verpflichtet ist, sei durch den sogenannten Laubengang gegeben.

Als Nächstes muss dann aber entschieden werden, wie es weitergeht. Auch vonseiten des Immobilienbetriebes KOE heißt es: „Über den weiteren Verlauf entscheidet die Stadtverwaltung.“ Jochen Pfeiffer hofft, dass nach langer Untätigkeit nun auch seinem Haus endlich geholfen wird, bevor sich der Zustand noch weiter verschlechtert.

