﻿Rostocker Sommerstraße: Radler wollen sich nicht aussperren lassen

In der Rostocker KTV sollten ab Ende Mai Fußgänger mehr Platz bekommen. Dafür wird der Bereich Am Brink wieder als Sommerstraße für den Autoverkehr gesperrt. Doch der größte Protest gegen das Projekt kommt von den Radfahrern, denn auch sie sollten absteigen. Wie es nun weitergeht:

Die Sommerstraße am Brink war bisher für Fußgänger und Radler frei. Das soll sich nun ändern.

Rostock. Aufruhr bei Rostocks Radfahrern: Als bekannt wurde, dass auch sie in diesem Jahr Am Brink absteigen müssen, gab es großen Protest. Ursprünglich war geplant, die sogenannte Sommerstraße, die zwischen Ende Mai und Ende September rund um den beliebten Platz in der KTV eingerichtet wird, nicht nur für Auto-, sondern auch für Zweiradfahrer zu sperren. Eine Umfahrung sollte über Ottostraße und Wismarsche Straße erfolgen.

„Doch für diese Planungen haben wir heftige Kritik geerntet“, sagt Steffen Nozon vom Rostocker Mobilitätsamt. Vor allem, weil der Bereich Am Brink eine zentrale Durchfahrt für viele Radfahrer ist. Zudem fehlt auf der Wismarschen Straße, wo Tempo 50 gilt, ein Radweg. Die Stadtverwaltung will nun noch einmal beraten „und schauen, ob es eine bessere Lösung für die Radfahrer gibt“, so Nozon.