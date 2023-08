Aus Angst vor Krawallen?

Ein Teil des Rostocker Amts für Soziales und Teilhabe befindet sich in der Hans-Fallada-Straße in Evershagen. Im Bereich für Asylbewerberleistungen ist in der Regel dienstags Sprechstunde.

Das Bündnis „Rostock hilft“ will am Dienstag für eine bessere Asylpolitik und Unterbringung Geflüchteter vor dem Sozialamt in Evershagen demonstrieren. Das macht an diesem Tag kurzerhand zu – aufgrund der Demo.

