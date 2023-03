﻿Rostocker Sozialkaufhaus macht dicht, Termin für Räumungsverkauf steht

Gerade erst wurde publik, dass Galeria Kaufhaus dicht machen soll, nun die nächste Schließung: Wo Verbraucher, die sparen müssen, bislang Möbel und Elektronik zu günstigen Preisen kaufen konnten, gibt es bald nichts mehr zu holen. Das Kaufhaus für sozial Bedürftige in Lütten Klein muss schließen. Der Grund und wann der letzte Verkaufstag ist – die Infos.

Rostock. Bittere Nachricht für Rostocker und Rostockerinnen, die sehr mit ihrem Geld haushalten müssen: Das Kaufhaus, in dem armutsbetroffene Menschen bislang Möbel und Elektronik zu günstigen Preisen bekommen konnten, schließt für immer.

Das von der Rostocker Stadtmission betriebene Sozialkaufhaus in Lütten Klein war seit mehr als 15 Jahren fester Bestandteil der Hilfsangebote für bedürftige Menschen. Hier konnten armutsbetroffene Menschen äußerst günstig Betten, Sofas, Küchen, Elektrogeräte und vieles mehr erwerben.

Räumungsverkauf mit besonders günstigen Angeboten

„Schweren Herzens schließen wir unser Sozialkaufhaus in Lütten Klein. Der Vermieter hat andere Pläne mit dem Gebäude und uns den Mietvertrag gekündigt“, sagt Heike Mumme, Einrichtungsleiterin der Sozialkaufhäuser der Rostocker Stadtmission, und ergänzt: „Das Sozialkaufhaus in Dierkow wird weiterhin für die Rostocker Menschen seine Türen öffnen.“ Von dem Standort soll es auch künftig Lieferungen im gesamten Stadtgebiet geben und Haushaltsauflösungen organisiert werden.

Ab 20. März findet in der Ahlbecker Straße 7b in Lütten Klein der Abverkauf statt. „Da können alle Sachen, die noch in den Räumen des Sozialkaufhauses zu finden sind, besonders günstig erworben werden“, wirbt Martin Gippner, Teamleiter für das Lütten Kleiner Sozialkaufhaus.