﻿Rostocker SPD-Politikerin Zschau nimmt ihr Kind von staatlicher Schule

Rostock. Gleiche Bildungschancen für alle Kinder: Das sei ihre „Herzensangelegenheit“, schreibt Katrin Zschau auf ihrer Internetseite: Die Rostocker SPD-Abgeordnete kämpft im Bundestag für mehr Geld für Bildung – und will dafür auch die Vermögenssteuer wieder einführen.

Vor dem Parlament kritisierte Zschau in den vergangenen Monaten mehrfach, dass die Zukunftsaussichten zu vieler Jungen und Mädchen in Deutschland noch immer vom Einkommen der Eltern abhängen würden. Die Vorkämpferin für Chancengleichheit im Bildungswesen selbst hat jedoch gerade ihr ältestes Kind von einer staatlichen Schule ab- und auf einer (kostenpflichtigen) Privatschule angemeldet.

Zschau will mehr Geld für „Brennpunkt“-Schulen

Zschau, Mitglied im Bildungsausschuss des Bundestages, gilt innerhalb der SPD als wichtige Verfechterin des gerade erst auf den Weg gebrachten „Startchancen-Programms“. Die Idee: „Je nach der sozio-ökonomischen Zusammensetzung der Schülerschaft erhalten die Schulen mehr oder weniger Geld für Personal und Ausstattung.“ Einfach ausgedrückt: Schulen mit vielen Schülern aus sozialschwachen Familien erhalten mehr Mittel. Damit sollen unter anderem Schulsozialarbeit und Hilfsangebote finanziert werden. In „gut situierten“ Gegenden soll es hingegen im ersten Schritt weniger Geld geben.

„Bundesweit haben wir es mit großen sozialen Unterschieden zu tun. Das spiegelt sich auch in den Schulen wider“, sagt Zschau. Bund und Länder müssten mehr Geld in die Zukunft der Kinder investieren, in Schulen und Bildungsangebote. Finanzieren will Zschau das unter anderem mit einer neuen Vermögenssteuer. Die wurde offiziell nie abgeschafft, allerdings 1997 ausgesetzt. „Ohne eine Vermögenssteuerreform ist das nicht umsetzbar“, so Zschau.

Kind wechselt auf Privatschule

Eine private Schulwahl allerdings wirft nun Fragen auf: Denn Zschau selbst schickt ihr ältestes Kind seit dem neuen Schuljahr auf eine private Schule in Rostock. Weil sie sich bessere Bildungschancen erhofft? Zu den Beweggründen für den Schulwechsel will sich die SPD-Politikerin nicht äußern. Es handele sich um eine „ausschließlich individuelle Entscheidung“.

Zschau sagt aber: „Mein Einsatz für eine gute Schule ohne Schulgeld für alle und überall bleibt völlig unvermindert.“ Und sie betont: „Die mit Abstand allermeisten staatlichen Ersatzschulen in MV leisten gute Arbeit, sind übrigens gemeinnützig organisiert und verfügen über eine soziale Staffelung der Elternbeiträge.“ Vor ihrer Wahl in den Bundestag war Zschau Geschäftssekretärin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in MV. Die GEW hatte wiederholt Privatschulen kritisiert – vor allem, weil einige Träger im Nordosten nach wie vor keine Tariflöhne zahlen. „Die Kritik der GEW MV zu fehlender Tarifbindung bei manchen Trägern teile ich.“

Auch Schwesig hatte Privatschulärger

Gut sechs Jahre ist es her, da sorgte schon mal eine führende SPD-Politikerin für Schulärger: Damals wurde bekannt, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihr ältestes Kind auf eine private Schule schickt. Schwesig begründete dies dereinst mit dem kürzeren Schulweg. Die damals noch oppositionelle Linke und auch die Schulleitervereinigung in MV kritisierten Schwesig allerdings scharf: Offenbar, so der Vorwurf im Jahr 2017, habe selbst die SPD-Chefin den Glauben an das staatliche Schulsystem verloren.

FDP: Landesregierung sollte sich hinterfragen

Von der FDP erntet Zschau sogar Verständnis für den Schritt, ihre Kinder auf eine private Schule zu schicken: „Wir sehen freie Schulen als wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft in MV. Auch Politiker haben ein Privatleben und das Recht darauf, ihre Entscheidungen frei und nach eigenen Überzeugen zu treffen“, so FDP-Chefin Julia Pittasch. Aber sie sagt auch: „Vielleicht sollte die Vielzahl solcher Entscheidungen in den eigenen Reihen die rot-rote Landesregierung aber zumindest zum Nachdenken bringen, was die Qualität und den Zustand einiger kommunaler Schulen angeht.“

