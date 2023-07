﻿Krise bei Rostocker SPD: Was wirklich hinter dem Rücktritt des Parteichefs steckt

Rostock. Was ist los bei Rostocks Genossen? Am Sonntag verkündete Rainer Albrecht völlig überraschend seinen sofortigen Rücktritt als Chef der Rostocker SPD. „Aus persönlichen Gründen“, hieß es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Doch das ist offenbar nur die halbe Wahrheit: Nach OZ-Informationen soll es seit Wochen in der Partei brodeln.

Auf dem Parteitag am 8. Juli soll nun eine Entscheidung das sprichwörtliche Fass bei Albrecht zum Überlaufen gebracht haben: Die Partei schließt Spitzen-Genossen wie ihn von der Kommunalwahl im kommenden Jahr aus. Im Klartext: Albrecht soll zwar den Wahlkampf organisieren, darf aber nicht selbst antreten.

Streit bei der Rostocker SPD: Affront gegen Albrecht?

Offen über den Streit reden will niemand bei der SPD – obwohl er Ausdruck dafür ist, dass es seit Monaten parteiintern offenbar immer wieder Querelen und Richtungsstreitigkeiten gibt. Auf der einen Seite die Jusos und die linken Ortsvereine wie der aus der KTV – und auf der anderen Seite das „Establishment“ der Rostocker SPD, altgediente Genossen wie Albrecht.

Am Sonnabend eskalierten die Auseinandersetzungen nun offenbar. Streitpunkt: der sogenannte „Unvereinbarkeitsbeschluss“. Der gilt schon seit Jahren bei der Rostocker SPD und besagt, dass Amt und Mandat getrennt sein müssen. Heißt: Wer wie Albrecht im Schweriner Landtag sitzt, darf nicht noch als Ehrenamtler in die Bürgerschaft einziehen. Alle Abgeordneten der Rostocker SPD – die Landtagsmitglieder Albrecht, Ralf Mucha, Julian Barlen und Jochen Schulte sowie die Bundestagsabgeordnete Katrin Zschau – dürfen bei der Kommunalwahl nur zuschauen.

Das aber passte Albrecht offenbar nicht. Denn: 2018 war die Regel schon mal aufgehoben worden – damit Ralf Mucha für die Bürgerschaft kandidieren konnte. Für Albrecht machte die Partei aber keine Ausnahme: ein Affront gegen den 65-Jährigen, der nach OZ-Informationen bei den Landtagswahlen 2026 nicht wieder antreten will, dafür aber schon 2024 bei der Kommunalwahl.

Kommunalwahl 2024: „Uns gehen viele Stimmen verloren“

„Der Unvereinbarkeitsbeschluss besteht seit 15 Jahren in der SPD Rostock. Er wurde am Sonnabend lediglich nicht aufgehoben. Diese Entscheidung wurde von einer Mehrheit des Parteitags getragen“, sagt Fritz Beise, Regionalreferent der Sozialdemokraten. Dass die Jusos hinter dem „Hartbleiben“ beim Beschluss stecken – das dementiert der Co-Vorsitzende des Rostocker SPD-Nachwuchses, Marcus Dejosez. Er ist Mitarbeiter im Büro von Katrin Zschau.

Ein hochrangiger Genosse kommentiert die Vorgänge so: „Dass die Partei auf ,Zugpferde‘ wie Albrecht oder Mucha bei der Bürgerschaftswahl verzichten will, ist nicht klug. Uns gehen viele Stimmen verloren.“ Ralf Mucha zum Beispiel allein hatte 2019 exakt 1325 Stimmen geholt – obwohl er nur in einem von vier Wahlkreisen angetreten war.

