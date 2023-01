﻿18. Rostocker Spendenlauf sammelt für Kinder in der Ukraine und Tansania

Am Sonntag ist es wieder so weit: Dann fällt der Startschuss für den Rostocker Spendenlauf 2023. Die Läufer können zwischen Strecken von 2,5 bis 10 Kilometer wählen – so können sie dabei sein.

Rostock. Nur noch ein paar Tage, dann fällt der Startschuss für den 18. Rostocker Spendenlauf. Ob klein oder groß, allein oder mit der Familie – alle Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag, den 22. Januar, willkommen. Wer an den Start gehen möchte, kann sich bereits vorher online anmelden und freiwillig spenden.

Wo findet der Rostocker Spendenlauf statt?

Treffpunkt für Lauffreudige ist am Sonntag das Leichtathletikstadion in Rostock. Zur Auswahl stehen vier Strecken zwischen 2,5 und 10 Kilometern. Die Läuferinnen und Läufer können selbst entscheiden, ob sie auf dem Rundkurs im Barnstorfer Wald oder wahlweise auf der 400-Meter-Tartanbahn im Rostocker Leichtathletikstadion ihre Runden drehen wollen. Die Zeit wird beim Rostocker Spendenlauf nicht gemessen. „Dabei sein, ist alles“, so Roman Klawun, der Initiator des Sportevents.

Geld wird für Kinder in der Ukraine und Tansania gesammelt

Dieses Jahr gehen die Einnahmen in voller Höhe zu gleichen Teilen an Kindereinrichtungen in der Ukraine und in Tansania. Der Rostocker Citylauf e.V. unterstützt seit 2017 ein Bildungsprojekt in Arusha/Tansania. Der Kindergarten dort unterstützt Familien, die kein Einkommen mehr haben. „Zu unseren Kontakten nach Tansania kommen mittlerweile auch direkte Kontakte in die Ukraine. Dort möchten wir 2023 gerne direkt helfen“, so Roman Klawun, der Initiator der Laufveranstaltung.

Unterstützt wird der Rostocker Spendenlauf von der Ukrainerin und Läuferin Olga Plotnykova. Der Erlös wird zu Teilen an das Projekt Misto Dobra gehen. „Unter dem Namen Misto Dobra werden in der Ukraine Einrichtungen geführt, wo Frauen und Kinder Zuflucht finden, die keine Wohnung mehr haben und deren Väter im Krieg gefallen sind oder noch aktiv kämpfen“, so Olga Plotnykova.

Läuferinnen und Läufer aufgepasst: Weitere Infos zum Rostocker Spendenlauf am 22. Januar 2023 oder zur Anmeldung für kurzfristig Entschlossene unter: www.rostocker-spendenlauf.de. Wer den Spendenlauf zusätzlich unterstützen möchte, kann sich direkt beim Rostocker Citylauf e.V. unter der Telefonnummer 0381 / 3756920 oder info@rostocker-citylauf.de melden.

Wie hoch ist die Startgebühr für den Rostocker Spendenlauf?

Der Rostocker Citylauf e.V. organisiert die Laufveranstaltung in Zusammenarbeit mit Pro Event. Die Teilnahmegebühren variieren von Kilometer zu Kilometer. Fünf Euro kostet die Strecke von 2,5 km, 7 Euro für 5 km, 10 Euro für 7,5 km und 15 Euro der Zehn-Kilometer-Lauf. Die Meldegebühr kann vorher auf das Konto des Rostocker Citylauf e.V. überwiesen oder am Lauftag direkt vor Ort abgegeben und gespendet werden. Für alle mit einer weiteren Anreise gibt es die Möglichkeit, die Umkleiden und Duschen vor Ort zu nutzen, erzählt Roman Klawun.

Im Jahr 2005 wurde der Rostocker Spendenlauf vom Rostocker Citylauf e.V. ins Leben gerufen. Über 75 000 Euro sind bisher für Projekte in Asien, Afrika und verschiedene Einrichtungen in der Stadt Rostock gesammelt worden. Im letzten Jahr konnten 5555 Euro an das Deutsch-Ukrainische Kulturzentrum in Rostock übergeben werden.