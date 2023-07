﻿ Rostocker spendete mehr als 500 Mal Blutplasma: „Ist ein schöner Nebenverdienst“

Rostock-Schmarl. Je eine Narbe in der rechten und linken Armbeuge verraten, was Maik Rochow in seiner Freizeit gerne macht: Plasma spenden. Einmal pro Woche – sofern er fit ist – legt sich der 47-Jährige mit Zeitschrift und Nadel in der Armvene für knapp eine Stunde zum Spenden ins Zentrum des Plasma-Servive in der Kröpeliner Straße. „Für mich ist das Entspannung“, sagt er Rostocker.

Nicht nur Erholung ist es, was Maik Rochow zum Spenden animiert: „Vor jeder Plasmaspende muss ich einen Fragebogen zu meiner Gesundheit ausfüllen. So checke ich jedes Mal, ob es mir gut geht.“ Auch die regelmäßige Untersuchung durch einen Facharzt sei von Vorteil. Er kennt seine Eiweiß- und Blutwerte, hat einen guten Überblick über seine gesundheitliche Verfassung.

Je eine Narbe hat der Rostocker an jedem Arm, weil er bereits mehr als 500 Mal Plasmaspenden war. „Die Einstichstelle ist immer dieselbe“, begründet er. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Spende: 30 Euro für 800 Milliliter Plasma

Letztlich sei es aber das Taschengeld, das ihn zur regelmäßigen Spende motiviere: „Mit Mitte 20, damals Student, habe ich mit dem Plasmaspenden angefangen. Das war leicht verdientes Geld“, so der Rostocker. Und das sei es auch heute noch, wenn der Technologe auch nicht mehr darauf angewiesen sei.

Inzwischen hat Maik Rochow seine 519. Spende hinter sich. Der knapp Zwei-Meter-Mann kann rund 800 Milliliter Plasma spenden. Dafür bekommt er etwa 30 Euro. „Das Prozedere macht mir nichts mehr, ich merke nicht mal die Nadel, wenn sie eingestochen wird.“ Bloß die Kochsalzlösung, die als Flüssigkeitsausgleich mit der letzten Rückgabe zugeführt wird, fühle sich kalt an. „Dann weiß ich, dass es gleich vorbei ist.“

Gesund ernähren und viel trinken vor Plasmaspende

Maik Rochow ernährt sich ausgewogen und hält sich als Trainer einer Volleyballmannschaft fit. Das ist auch wichtig. Denn Plasmaspenden darf nur, wer gesund ist und mindestens 50 Kilo wiegt. Mindestens zwei freie Tage müssen zwischen den Plasmaspenden liegen, jährlich sind bis zu 60 Spenden möglich.

Maik Rochow hat als Student damit angefangen, regelmäßig Plasma zu spenden. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Während der Spende wird zunächst Blut aus der Armvene entnommen. Bei der sogenannten Plasmapherese wird das Plasma von den Blutzellen getrennt und diese dann dem Körper wieder zugeführt. „Vorher sollte man viel trinken, damit das Blut gut fließt und nicht ins Stocken gerät“, weiß Rochow.

Plasma wird für Medikamente gebraucht

Viele gehen wie Maik Rochow Plasma spenden, weil die Aufwandsentschädigung dafür zum Teil höher ausfällt als beim Blutspenden. Prof. Thomas Thiele, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin der Unimedizin Rostock, erklärt: „Der Preis für Plasma ist aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage auf dem Weltmarkt für Blutplasma als Ausgangsstoff auf einem hohen Niveau.“ Heißt: Weil die Pharmaindustrie Plasma gut bezahlt, können auch Plasmaspendedienste die Spende höher vergüten.

Gebraucht wird das Plasma vor allem in der Arzneimittelindustrie. Besonders Gerinnungspräparate, die etwa bei der Bluterkrankung Hämophilie A gebraucht werden, benötigen Plasma. Für Präparate zur Behandlung oder Vorbeugung von zum Beispiel Tetanus oder Hepatitis ist Plasma ebenfalls essenziell.

Rotes Kreuz mahnt: „Blutspenden ist wichtiger“

In den wenigsten Fällen wird Plasma direkt für Patienten gebraucht. Das ist beispielsweise an der Unimedizin Rostock der Fall, wo alle Plasmaspenden für die Versorgung der Patienten genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit, Plasma zu gewinnen, ist die Blutspende. Dabei kann Plasma extrahiert und bis zu zwei Jahre eingefroren gelagert werden.

Auch deshalb sei die Blutspende wichtiger, betonen sowohl Thomas Thiele als auch der Blutspendedienst MV des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Gerade im Sommer komme es auf jede Blutspende an. Die Zahlen seien laut Thiele in den letzten Jahren rückläufig.

Maik Rochow spendet beim Plasma Service. In Rostock ist Plasmaspenden auch beim DRK in der Robert-Koch-Straße, bei Haema am Deutsche-Med-Platz und in der Universitätsmedizin in der Schillingallee möglich.

