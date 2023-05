Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf Rostocker Stadtautobahn

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Austausch

Zwei Tage lang reist der schwedische Botschafter in Berlin, Per Thöresson, durch MV und kommt mit der Bevölkerung ins Gespräch. Am Freitag hat er sich mit Schülern des CJD-Christophorusgymnasiums getroffen und Fragen zur Politik, zum Leben als Botschafter und zu seinen Lieblingsfußballern beantwortet.