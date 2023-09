﻿Rostocker Stadtentsorgung feiert: Wer will eigentlich noch „Müllmann“ werden?

Rostock. Die vierjährigen Rouven und Ole können gar nicht mehr aufhören, mit den Maschinen für die Gehwegreinigung den Hof der Rostocker Stadtentsorgung abzusaugen. Das Unternehmen feierte am Sonnabend mit rund 5000 Besuchern ihr 70-jähriges Bestehen und zeigte auf dem Hof in Dierkow, wie die insgesamt etwa 300 Mitarbeiter die Hansestadt sauber halten.

Ole und Rouven waren während des Festes auf dem Hof am Petridamm für ein Gespräch zwar zu abgelenkt, aber ihre Mütter bestätigten: „Sobald eine orange Kehrmaschine auf der Straße in Sicht ist, interessiert nichts anderes mehr.“

Große Palette an Berufen bei der Stadtentsorgung

Der Beruf „Müllmann“, der Kinder magisch anzuziehen scheint, erstreckt sich in der Realität auf eine ganze Palette an Berufschancen. Zurzeit werden bei dem städtischen Unternehmen unter anderem Mitarbeiter im Kompostwerk, Straßenreiniger, Kfz-Mechatroniker oder Straßenreiniger mit Fahrtätigkeit gesucht.

Der Stadtentsorgung Rostock wurde seitens der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock erneut der Titel „TOP Ausbildungsbetrieb 2023“ verliehen. Große Nachwuchssorgen habe das Unternehmen laut Sprecher Steffen Böhme nicht. „Viele Mitarbeiter gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Wir sind aber als Unternehmen bekannt, bieten eine 35-Stunden-Woche, die Vergütung ist an den Tarif für den öffentlichen Dienst angelehnt“, erklärt er. Das Unternehmen Stadtentsorgung verändere sich, sei aber auch eine Chance für die stadteigene Gesellschaft.

Das verdienen Mitarbeiter bei der Rostocker Stadtentsorgung

Beispiel: Auszubildende bekommen im ersten Jahr 1068 Euro pro Monat, egal ob im Büromanagement oder als Kfz-Mechatroniker. Mitarbeiter der Straßenreinigung und auf dem Recyclinghof – egal ob maschinell oder manuell – werden im Jahr mit rund 27 400 bis 35 500 Euro entlohnt. Mitarbeiter der Verwaltung bekommen je nach Abteilung zwischen etwa 27 400 und 54 400 Euro im Jahr. Lader erhalten etwa 29 400 bis zu 32 800 Euro brutto im Jahr. Kraftfahrer verdienen bei der Stadtentsorgung zwischen 29 800 und 35 500 Euro im Jahr.

Steffen Böhme, Sprecher der Stadtentsorgung Rostock, berichtet: „Das Unternehmen verändert sich, wir sehen das als Chance.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir tun viel dafür, dass neue Mitarbeiter zu uns kommen, kümmern uns aber auch um unsere Bestandskollegen“, erklärt Steffen Böhme weiter. Die Stadtreinigung sei schließlich rund um die Uhr in der Hansestadt im Einsatz – sei es, um die Tonnen abzuholen, die Gehwege zu reinigen oder im Winter Straßen und Wege von Schnee und Eis zu befreien.

Das Interesse am Fest in Dierkow war jedenfalls groß. Um 10 Uhr sollte es losgehen. „Um halb 10 standen schon die ersten Besucher vor dem Tor“, berichtet Böhme. Sie hatten neben einem bunten Programm die Möglichkeit, an Führungen durch die Werkstatt teilzunehmen und sich die Arbeit der Mitarbeiter erklären zu lassen.

