﻿﻿Pannen-Promenade im Rostock Stadthafen: Was das für den E-Boot-Verleih heißt

Fünf Jahre nach Einweihung des Ludewigbeckens gibt es massive Bau-Probleme am Ufer der Holzhalbinsel. Hier ist neben Restaurants, Geschäften und Anwohnern auch Boat Now zu Hause. Der Boots-Verleih, der führerscheinfreie Fahrten mit Elektrobooten auf der Warnow anbietet, will Ostern in die neue Saison starten. Was der Chef zum Pannen-Viertel sagt und was er vorhat.

Florian Pump startet mit Boat Now in die 2. Saison.

Rostock. An Rostocks Stadthafen, wo sonst Möwen am Himmel kreisen, fliegt ein E-Boot durch die Luft. Ein Kran hievt den schnittigen Flitzer vom am Kai stehenden Anhänger und lässt ihn sanft ins Wasser gleiten. Am Ufer steht Florian Pump und lächelt glücklich. „Endlich geht es wieder los.“

Am Ludewigbecken betreibt er den Elektro-Bootverleih Boat Now, den er 2022 eröffnet hat. Demnächst will Florian Pump in die zweite Saison starten. In den vergangenen Monate waren die Schwimmstege der Station verwaist, nun trudeln nach und nach die Boote aus ihrem Holsteiner Winterlager ein. Bis Hobbykapitäne damit emissions- und führerscheinfrei über die Warnow schippern können, dauert es noch ein paar Tage: Ostern, genauer gesagt Gründonnerstag (6. April), ist die Flotte mit 20 Stromern startklar zum Entern.

Am Ludewigbecken werden die ersten E-Boote zu Wasser gelassen. © Quelle: Antje Bernstein

Die gute Nachricht: In Zeiten, da alles teurer wird, bleiben die Preise bei Boat Now wie gehabt. Wer mit einem E-Boot ablegen möchte, zahlt 44 Euro pro Stunde. Die Miete für zwei Stunden beträgt 77, die für vier Stunden 99 Euro. Bis zu sechs Leute dürfen an Bord.

Rostocker Bootverleiher hofft auf gute Lösung

Weniger erfreulich ist, was in direkter Nachbarschaft des Bootsverleihs passiert: Seit Jahren sackt die Holzhalbinsel immer weiter ab. Wie jüngst publik wurde, sind auch die Treppen an der Promenade um das Ludewigbecken betroffen und drohen, in die Warnow abzurutschen. Hat das Folgen für den Bootsverleih? Derzeit nicht, gibt Florian Pump Entwarnung. Für den Ernstfall habe er vorgesorgt.

Florian Pump verleiht Elektroboote für Spazierfahrten auf der Warnow. OZ-Redakteurin Antje Bernstein probiert es aus. © Quelle: Ove Arscholl

Zum einen seien die Schwimmstege in Absprache mit dem Hafenamt bewusst in L-Form an der Stirnseite und der von der Straße aus gesehen linken Kaikante des Ludewigbeckens platziert worden. „Weil wir wussten, dass da drüben Restaurierungen nötig sein könnten.“ Sollte es dazu kommen, müsse zwar dennoch ein Stegsegment weichen. Dieses werde dann aber einfach am anderen Ende der Verleihstation wieder angedockt.

Der hintere Teil dieses Steges könnte bei Bedarf abgekoppelt und an der anderen Seite des Bootsverleihs wieder angedockt werden. © Quelle: Antje Bernstein

Florian Pump hofft, dass sich für die Holzhalbinsel alles zum Guten wendet. „Der Bereich ist ein wunderbares Erholungsgebiet für die Rostocker und Urlaubsgäste. Für die Anwohner tut es uns sehr leid und die gesamten Auswirkungen dieser Situation lassen sich für uns nur schwer abschätzen“, sagt Florian Pump. „Wir vertrauen darauf, dass die verantwortlichen Stellen eine gute Lösung finden werden.“

E-Boote zur Hanse Sail in Rostock besonders beliebt

Optimistisch startet er auch in die neue Saison. Rückenwind gibt ihm die Bilanz des Vorjahres. Es habe weder Unfälle noch Vandalismus gegeben, dafür viele positive Google-Bewertungen, sagt Florian Pump. Rund 3150 Stunden seien seine Boote über die Warnow geschippert. Allein zur Hanse Sail seien 7000 Fahrgäste mit den Stromern unterwegs gewesen. Auf noch mehr Andrang lässt der Boat-Now-Verleih in Lübeck hoffen: „Dort hatten wir im zweiten Jahr doppelt soviel Kundschaft wie im ersten.“

Führerscheinfreie E-Boote in Rostock ausleihen Eröffnung der Boat-Now-Station ist Gründonnerstag um 11.30 Uhr. Ostern (7. bis 10. April) hat der Verleih dann ab 11 Uhr geöffnet. Die Saison geht bis 31. Oktober 2023. Geöffnet ist im April von Freitag bis Sonntag, im Mai von Donnerstag bis Sonntag und von Juni bis August täglich. Buchungen sind an der Station und online möglich auf www.boatnow-rostock.de

Mehr Leute anlocken will Florian Pump künftig auch mit italienischem Essen. Ihm schwebe eine Kooperation mit dem Restaurant Collosseo vor. „Mit ,special offers’ beispielsweise“. Bootsmieter könnten Pizza und Antipasti mit an Bord nehmen und bei einem Picknick auf dem Wasser genießen. Das aber sei noch Zukunftsmusik.

Wakeboard-Anlage im Rostocker Iga-Park vor der Eröffnung

Fest steht indes: Auch stromaufwärts in Schmarl sind Wassersport-Fans heiß auf Action im kühlen Nass. Ostern legt nach fünfmonatiger Winterpause der Wake- und Wasserpark Supieria im Iga-Park wieder los. Er feiert am 7. April von 12 bis 18 Uhr Saison-Eröffnung.

Am Osterwochenende können sich Besucher ebenfalls von 12 bis 18 Uhr auf der Wasserski- und Wakeboardanlage oder beim Stand-up-Paddeln austoben. Den Rest des Aprils ist der Funpark jeden Samstag und Sonntag zu den gleichen Zeiten geöffnet.