﻿Baustelle Rostocker Stadthafen: Das entsteht im alten Silo 1

Rostocker und Touristen kennen den Klinkerbau, doch der alte Silo 1 im Stadthafen steht schon Jahrzehnte leer. Nun geht es los: Bauherr und Eigentümer Eno Energy startet im Januar mit der Sanierung des Getreidespeichers. Das ist geplant.

Rostock. Bauzaun und Gerüst lassen es erahnen: Am Silo 1 im Rostocker Stadthafen tut sich etwas. Der 1935 errichtete alte Getreidespeicher soll sich in ein modernes Gebäude mit Büros, Shops und Gastronomie verwandeln – und dabei trotzdem an seine Vergangenheit erinnern. Am 9. Januar ist der offizielle Baustart für das Projekt von Eno-Energy-Chef Karsten Porm geplant.