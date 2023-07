﻿Eisenbahnfans machen historische Waggons im Rostocker Stadthafen wieder schick

Norman Nitzsche und ein ganzes Team aus Eisenbahn-Freunden haben es sich zur Aufgabe gemacht, das historische Ensemble aus Lok und Waggons im Rostocker Stadthafen wieder in Schuss zu bringen. Hilfe kommt von echten Profis, die von LKW über Schiffe bis Panzer schon fast alles saniert haben.

Rostock. „Das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, wenn man sieht, was wir hier geschafft haben.“ Mario Neumann (63) und Norbert Pfüller (60), ehemaliger Maurer, tauchen ihre Pinsel in die schwarze Lackfarbe und streichen die Lokomotive. 1934 wurde die erbaut. Seit der Wende steht sie in dem historischen Ensemble neben dem Lokschuppen im Rostocker Stadthafen.