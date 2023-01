﻿Restaurants und Grün statt Parkplatz: So verändert sich der Rostocker Stadthafen

Wohnen am Wasser

Im Ocean’s End entsteht das Fundament für den neuen „Blauen Esel am Hafen“, während die benachbarten Silos sich zu Büros mit Gastronomie wandeln. Im kommenden Jahr werden Arbeiten an der Kaikante die Hanse Sail beeinflussen. Was im Rostocker Stadthafen trotz Buga-Absage passiert.

