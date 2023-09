﻿Rostock: Zirkusponys flüchten und behindern Berufsverkehr

Rostock. Für eine Überraschung im Rostocker Berufsverkehr haben am Montag, 18. September, drei entlaufene Ponys gesorgt. Die Zirkus-Tiere behinderten von 9.20 Uhr bis 9.50 Uhr den Verkehr an der Straße Am Strande. Bereits acht Minuten, nachdem die Polizei darüber informiert worden war, konnten die Tiere auf Höhe der Holzhalbinsel ausfindig gemacht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beamten griffen rasch ein und fingen die Tiere ein. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern des Zirkus Frank, zu dem die Ponys gehören, sowie einer Passantin. Diese benutzte ihre Hundeleine, um eines der Pferde einzufangen.

Zirkus-Betreiber rätseln um Ursache des Ausbruchs der Ponys

Wie genau die Ponys aus ihrem Gehege entkamen, ist unklar. Das teilte der Sprecher des Zirkus, Jan Bühring, mit. „Wir fanden den Zaun geöffnet vor“, sagte er. So etwas sei noch nie vorgekommen, das sei das erste Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Möglichkeit, dass Menschen das Gehege öffneten, möchte Bühring nicht ausschließen. Konkrete Hinweise darauf lägen allerdings nicht vor. „Wir haben das selbst erst durch die Polizei mitbekommen“, sagte Bühring.

Lesen Sie auch

Den Tieren selbst gehe es aber gut, sie sollten noch am Abend wieder in der Show auftreten. Der Zirkus Frank gastiert seit Freitag, 15. September, in der Stadt und hat bis zum 1. Oktober in Rostock seine Zelte aufgeschlagen. Die Aufführungen beginnen montags, donnerstags und freitags um 16.30 Uhr, samstags um 15.00 Uhr und 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 11.00 Uhr und 15 Uhr.

OZ