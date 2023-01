﻿Zwischen Salto und Schwebebalken: Feuerwerk der Turnkunst zündet in Rostock

Nach zwei Corona-Jahren Pause sind in der Stadthalle Rostock wieder Akrobaten und Turner aus der ganzen Welt aufgetreten – beim Feuerwerk der Turnkunst am Donnerstagabend. Den Auftakt machte die Sportakrobatik-Gruppe des SV Warnemünde.

Rostock. Mit eleganten Sprüngen und waghalsigen Hebefiguren beginnen die Sportakrobaten des SV Warnemünde und VFL Schwerin nach dem Opening das diesjährige Feuerwerk der Turnkunst am Donnerstagabend in der Stadthalle Rostock. Die Artisten und Turner aus der ganzen Welt sind mit ihrer Show „Spirit“ auf Tournee. Begleitet wird die Aufführung von der siebenköpfigen Band „The Peppers“. Mit ehrlicher Komödie und kunstvoller Jonglage führt der ukrainische Clown Mikhail Usov durch das Programm.

SV Warnemünde eröffnete für seine Idole

In jeder Stadt hat eine regionale Gruppe die Chance mit in das Programm aufgenommen zu werden und die Show ihrer Idole zu eröffnen. Warnemünde und Schwerin sind das dritte Mal dabei. Natascha (12) und Frieda (11) vom SV Warnemünde treten dieses Jahr das erste Mal auf. „Es ist eine Ehre mit diesen Künstlern aufzutreten und ich war vorher sehr aufgeregt“, sagt Frieda. Natascha wischt sich aus Versehen den Glitzer aus dem Gesicht, während sie erklärt, dass sie vor allem das ukrainische „Trio Bellismo“ faszinierend findet. Die drei blonden Frauen überzeugen nur mit ihrer Körperkraft. Gegenseitig stemmen sie sich in Handstände und komplizierte Figuren. Zu der melancholischen Musik bilden sie eine Einheit, in der keine der drei die Fassung noch die Balance verliert.

Nachdem die Warnemünder Nachwuchsakrobaten die Bühne in ihren zarten Kostümen verlassen haben, beginnt eine verrückte, aber atemberaubende Vorstellung. Die Künstler trotzen scheinbar nicht nur den Gesetzen der Schwerkraft, sondern brechen auch Geschlechterrollen auf. Ein Mann am Schwebebalken eine Frau am Hochreck und eine zierliche Person, die ihren Partner in zehn Metern Höhe hält.

Die 4000 Besucher in der ausverkauften Stadthalle werden in einen zauberhaften Bann gezogen. Erstmalig präsentiert das Feuerwerk der Turnkunst eine zusammenhängende Geschichte. Für das Produktionsteam stellte dies eine besondere Herausforderung dar. Denn die Acts aus elf Nationen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Feuerwerk der Turnkunst in der Stadthalle Rostock

Der ehemalige deutsche Nationalturner Lewis Trebing und sein Showteam begeistern mit einer Performance aus verschiedenen turnerischen Disziplinen und akrobatischen Elementen. Wer hätte gedacht, dass Geräteturnen, so elegant und künstlerisch sein kann.

Der achtjährige Max und seine Schwester Clara haben die Eintrittskarten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Max spielt eigentlich Fußball und macht Jiu-Jitsu, trotzdem ist er fasziniert von den außergewöhnlichen Künstlern. „Ich finde die ,Dunking Devils’ mit ihren Trampolin-Shows am besten.“ Als lustige Zwerge verkleidet und in leuchtenden Roboterkostümen sorgen die Trampolinspringer mit jedem Sprung für eine neue Überraschung.

Ein besonderes Highlight stellen die „Scandinavian Boards“ dar. Die sechs Artisten schleudern einander auf wippenden Brettern schleuderten durch die Luft, während sie wilde Saltos und Schrauben darbieten.