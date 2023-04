﻿Rostocker Stadtverwaltung soll Angestellten 49-Euro-Ticket erstatten

Kostenfrei bis 19:01 Uhr lesen

Pharmaunternehmen wächst weiter

Von Lilly hat Cheplapharm die Rechte an einem Medikament gegen Schizophrenie und bipolare Störungen erworben. Es ist der größte Zukauf in der 20-jährigen Firmengeschichte. Was das für Greifswald bedeutet und was CEO Sebastian Braun zu den Lieferengpässen bei Medikamenten meint.