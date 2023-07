﻿Rostocker Start-up sichert sich Millionen-Deal – und will mit 3D-Druck die Luftfahrtbranche erobern

OZ-Existenzgründerpreis: So können Sie sich bewerben

Potenzielle Gründer zu ermutigen und Erfolgsgeschichten öffentlich zu würdigen, das sind Ziele des OZ-Existenzgründerpreises, für den sich ab sofort junge Firmenchefs und Selbstständige bewerben können. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Firmen mit Sitz in MV, die regionale Relevanz in der Wirtschaft haben und innovativ, nachhaltig sowie sozial agieren. Sie müssen seit mindestens einem Jahr am Markt existieren und dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. Es locken vier Preise mit insgesamt 17 000 Euro Preisgeld + 5000 Euro Mediabudget. Bewerbungen per Online-Formular unter oz-existenzgruenderpreis.de, Einsendeschluss ist der 10. September. Die Preisverleihung steigt am 23. November. Bei Anfragen: existenzgruender@ostsee-zeitung.de.