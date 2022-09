Rostock. Rückschlag für eines der wichtigsten Wasserstoff-Vorzeige-Projekte in MV: Mit vielen Windrädern und Solaranlagen sollte das kleine Lübesse bei Schwerin zum grünsten Dorf im Nordosten werden. Als Herzstück war eine Anlage zur Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff und synthetisches LNG-Erdgas vorgesehen. Die 700 Einwohner freuten sich schon auf günstigen Strom und Energie zum Heizen, ein ortsansässiger Spediteur auf billigen und klimaneutralen Sprit für seine Lkw-Flotte. Doch nun ist unklar, ob daraus etwas wird.

Das Land stellte 15 Millionen Euro Fördermittel für das innovative Projekt in Aussicht. Im März gab es einen symbolischen ersten Spatenstich. Richtig los ging es aber nicht. Schon damals lag der Fortgang weit hinter dem Zeitplan zurück. Nun ist auch der zuletzt genannte Baustart bis spätestens Oktober vom Tisch. Grund dafür ist eine Firmenpleite in Rostock. Die Exytron GmbH, ein 2013 gegründetes Start-up, das die Komponenten für die Wasserstoff- und Erdgasherstellung liefern sollte, hat Insolvenz angemeldet.

Baubeginn schon mehrfach verschoben

Um „voraussichtlich mindestens sechs Monate“ werde sich der bereits vielfach verschobene Baubeginn für die Energiefabrik nun verzögern. „Wir halten auf jeden Fall an dem Projekt fest“, sagt Bernd Jeske, Geschäftsführer der Lübesse Energie GmbH. Das Schweriner Unternehmen ist Träger des Gesamtvorhabens „Grünes Energiedorf Lübesse“. Exytron war von Anfang an an dem Projekt „Energiedorf“ beteiligt.

Modell der „Energiefabrik“ von Exytron in Lübesse © Quelle: Exytron

Vor wenigen Tagen beantragte Exytron beim Rostocker Amtsgericht Insolvenz. In der Hochtechnologie-Firma, die zuletzt 19 Mitarbeiter beschäftigte, geht es zurzeit hoch her. Gründer und Mehrheitsgesellschafter Karl-Hermann Busse verweigert einem Teil der Belegschaft, darunter Geschäftsführer Klaus Schirmer, den Zutritt in die Firmenräume.

Lesen Sie auch den Kommentar: Rückschlag für Energiedorf Lübesse: Hier hätte die Politik mehr helfen können

Keiner geht ans Telefon, Mails bleiben unbeantwortet

„Sie mussten Schlüssel und Diensthandys abgeben“, sagt der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Hamburger Anwalt Michael Busching von der Kanzlei Ecovis. Auch ihm selbst werde der Zutritt verweigert. Am Firmensitz in einem repräsentativen Neubau auf dem Areal der früheren Neptun Werft geht niemand ans Telefon, Mails bleiben unbeantwortet.

„Der Mehrheitsgesellschafter versucht mit allen Mitteln eine Fortführung des Geschäftsbetriebs zu verhindern“, sagt Busching. Der Hamburger hat in 15 Jahren Tätigkeit als Insolvenzanwalt schon viel erlebt. Derart heftige Zerwürfnisse sind aber auch für ihn ungewohnt. Er wolle nun per einstweiliger Verfügung dafür sorgen, dass er im Unternehmen mit seiner Arbeit loslegen kann.

Investoren verlangten immer mehr neue Gutachten

Firmengründer Busse lässt Anfragen unbeantwortet. Nach OZ-Informationen soll er sich gegen die Insolvenzanmeldung durch den angestellten Geschäftsführer Schirmer gewehrt haben. „Es ist eine komplexe Gemengelage“, sagt Schirmer am Telefon. Mehr könne er zum Streit mit Busse, der in Kiel lebt, zurzeit nicht sagen. Grund für die Insolvenz waren langwierige Verhandlungen mit Investoren, die das nötige Geld für den Bau der Energiefabrik in Lübesse aufbringen sollten.

Doch die endgültige Zusage ließ viel länger auf sich warten als gedacht. Die potenziellen Anleger forderten immer wieder neue Gutachten, um sich gegen alle Risiken abzusichern. Das Lübesse-Projekt war das mit Abstand größte für die kleine Firma. Davor hatten die Rostocker kleinere Anlagen produziert und in Betrieb genommen. Fast alles hing an Lübesse, sagt der Geschäftsführer. Der 52-Jährige hatte diesen Posten erst im Juli übernommen. Davor war er als Projektmanager bei Exytron tätig.

Gründer macht offenbar mit anderer Firma weiter

Anfang September war das Geld endgültig aufgebraucht, trotz in Aussicht gestellter Überbrückungs-Finanzspritzen vom Land. „Als Geschäftsführer war ich verpflichtet, Insolvenz anzumelden“, sagt Schirmer. Laut Insolvenzanwalt Busching soll Busse, der als genialer Tüftler gilt und als Professor unter anderem an der Uni Dortmund lehrte, einen Teil der Mitarbeiter für seine zweite Firma, die Exytron Vertrieb GmbH, abgeworben haben. Bei dieser Gesellschaft ist er als Geschäftsführer eingetragen.

Ob es mit der Energiefabrik weitergeht, ist für Schirmer unklar. Sicher sei aber: „Die Technologie bleibt erhalten.“ Wenn nicht in Lübesse, dann woanders. Ob die Technik für das grüne Musterdorf, wenn die Pläne weiterverfolgt werden, weiter aus Rostock kommt oder von einem anderen Anbieter, sei offen, lässt Lübesse Energie GmbH verlauten.