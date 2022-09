﻿Rostocker Unternehmen bietet unbegrenzt Urlaub bei vollem Gehalt

New Work, 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance: Gerade die Generation Z sucht Jobs, die ihnen flexibles Arbeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie garantieren. Eine Rostocker Firma verspricht beides und erlaubt Mitarbeitern Freimachen nach Wunsch bei vollem Lohn. Warum? Wie geht das? Nutzen Angestellte das aus?

Rostock. Es ist der Traum vieler Arbeitnehmer: Urlaub machen, wann und so oft man will, bei vollem Gehalt und dazu flexible Arbeitszeiten, die man selbstbestimmt einteilen kann. Ein Unternehmen mit Sitz in Rostock bietet genau das.

Sawayo ist spezialisiert auf digitale Firmenführung: Arbeitszeiten erfassen, Urlaube planen, Dokumente verteilen – das komplette Personalmanagement ermöglicht das Start-up via Cloud und App. Rund 50 Unternehmen bundesweit – mit teils deutlich mehr als 300 Angestellten – sind bereits Kunden.