﻿Kartoffeln ohne Kohlenhydrate – Kann das wirklich gesund sein?

Rostock. Intervallfasten, Low Fat oder Low Carb – der Markt an Diätkonzepten ist so unersättlich wie so manch einer, der durch falsche Diäten nicht ausreichend isst. Das ist das Problem mit herkömmlichen Diäten: Wenn der Körper zeitweise zu wenig bekommt, egal, ob zu wenig Kalorien insgesamt oder zu wenige Kohlenhydrate oder Fette im Spezifischen, wird er sich nach diesem Mangel besonders sehnen. Kurz: Der Jojo-Effekt setzt ein, wenn die Diät beendet ist. Man nimmt wieder zu.

Besser ist eine Ernährungsumstellung mit gesunden, unverarbeiteten Produkten. Dazu zählen auch Kartoffeln, die für ihre hohe Dichte an Kohlenhydraten bekannt sind. Auch wenn es den ein oder anderen überraschen mag: Kartoffeln und Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht. Wie so oft gilt: Die Menge macht das Gift.

Fertigprodukte können nicht mit Gemüse mithalten

Nun hat ein Start-up Kartoffelprodukte entwickelt, die weniger Kohlenhydrate enthalten. Revolutionär, sagen das Unternehmen oder so mancher Low-Carb-Verfechter. Im Segment der Fertigprodukte mag das stimmen. Trotzdem kann ein verarbeitetes Produkt, so gesund und diätfördernd es auch sein mag, niemals mit der reinen Knolle mithalten. Zusatzstoffe, wenn auch natürliche, müssen beigefügt, Verpackungsmaterialien hergestellt werden. Die Kartoffel vom Feld kommt mit all ihren Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen, teilweise sogar ohne Verpackung. Da kann kein Low-Carb-Kartoffelpüree mithalten.

OZ