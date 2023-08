﻿Toter Rostocker in der Ostsee: Wieso ertrank der erfahrene Taucher?

Elmenhorst/Rostock. Der Schock in der Taucher-Gemeinschaft in Rostock sitzt nach dem Tod eines 58-jährigen Tauchers in der Ostsee nahe Elmenhorst tief. „Kurz vorher fand von uns noch ein Tauchkurs genau an der Stelle statt, wo es passiert sein muss“, berichtet die Mitarbeiterin einer Rostocker Tauchschule am Tag nach dem Unglück. Sie möchte anonym bleiben, weil sie nicht weiß, ob es sich bei dem Toten um einen ihrer Kunden handelt.

Der 58-Jährige wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei wollte er in der Ostsee nahe Elmenhorst ein neu erworbenes Tauchgerät ausprobieren. Die Einsatzkräfte im Helikopter fanden den Rostocker etwa eine Stunde später auf Höhe des Parkplatzes reglos und nicht ansprechbar unter der Wasseroberfläche treibend. Rettungsschwimmer zogen ihn aus der Ostsee. Eine Reanimation war erfolglos. Er starb noch am Unfallort.

Verstorbener Rostocker war ein erfahrener Taucher

Wie es zu dem Unglück kam, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, heißt es von den Ermittlern. Der Rostocker sei ein erfahrener Taucher gewesen, habe unzählige Tauchgänge absolviert und sei selbst in der Ostsee vor Elmenhorst schon mehrfach unterwegs gewesen. Nach Aussagen der Mitarbeiterin der Rostocker Tauchschule ist das Gebiet auch nicht besonders gefährlich. „Trotzdem sollte man nie alleine tauchen. Man sollte immer zu zweit sein, damit genau so etwas nicht passiert“, sagt sie. Die Frau weiß jedoch auch, dass sich viele nicht daran halten und somit ein unnötiges Risiko eingehen.

Sie vermutet, dass das neue Equipment nicht schuld am Tod des Rostockers ist. „Zertifizierte Tauchshops prüfen die Ausrüstung. Bei Produkten aus dem Internet sollte man aber vorsichtig sein“, rät die Expertin. Für wahrscheinlicher hält sie einen gesundheitlichen Zusammenhang. „Es gibt zwar regelmäßige Checks, doch in der Zwischenzeit kann natürlich viel im Körper passieren“, sagt die Rostocker Tauchschulmitarbeiterin.

Tauchtauglichkeitsuntersuchungen sind vorgeschrieben

Tauchtauglichkeitsuntersuchungen sind für die Sportler vorgeschrieben. Laut Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin müssen unter 40-Jährige alle zwei Jahre zum Check – Minderjährige und über 40-Jährige sogar jährlich. Dabei werden unter anderem der Hals-, Nasen- und Ohrenbereich sowie die Brustorgane und das Sehvermögen untersucht. Auch ein Belastungs-EKG sowie die Messung der Lungenfunktion sind vorgesehen.

Ob nun die neue Tauchausrüstung oder der gesundheitliche Zustand des 58-Jährigen zum Todesfall geführt haben, soll ein Todesermittlungsverfahren klären. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Equipment wurde von den Beamten sichergestellt. Außerdem soll eine Obduktion stattfinden.

