﻿Rostocker Straßenbahn AG fehlt Personal: Linie 2 seit drei Monaten gestrichen

Wegen hoher Krankenstände kappte der Verkehrsbetrieb die Verbindung Mitte August. 2023 werden rund 100 neue Fahrer gebraucht, weil zahlreiche Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Was Fahrer verdienen.

Rostock. „Wann fährt die Zwei endlich wieder?“ Das war die zentrale Frage, die am Sonnabend im Zukunftsladen in Toitenwinkel im Raum stand. Regelmäßig wird in dem Rostocker Stadtteil zum „Nachbarschaftstreff am Sternplatz“ geladen. Anwohner können sich austauschen, Fragen und Wünsche an die Gäste loswerden, die ihre Projekte und Institutionen vorstellen. Dieses Mal war Michael Reitz von der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) vor Ort, um den Toitenwinklern Rede und Antwort zu stehen.