﻿Rostock: RSAG zieht in ehemaligen Fashion-Shop, Händler starten Rettungsaktion für Lange Straße

Veranstaltung

Wer sich am Mittwoch (21. Juni 2023) fragt: „Was kann ich heute machen?“: In Rostock gibt es eine Gratis-Veranstaltung, die sich lohnt. In der KTV, im Stadthafen, am Bahnhof, am Strand, im Restaurant – überall gibts Live-Musik. Was Besucher wann und wo erleben – unser Tipp zum Sommeranfang.