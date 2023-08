﻿Gefährliche Straßenbahn-Abschnitte in Rostock: Schon 17 Unfälle in diesem Jahr registriert

Rostock. Vorsicht, Auto! An der Haltstelle Volkstheater in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt müssen Passagiere der Straßenbahn besonders aufpassen. Denn eine Ampel gibt es nicht. Es ist nicht die einzige Stelle im Rostocker Straßenbahnnetz, die für Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos und Tram gefährlich ist. Zumindest am Volkstheater arbeitet die Stadt an einer Lösung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autos drängeln an Station Volkstheater

Als die OZ an der Haltestelle Volkstheater vorbeischaut, vergehen nur wenige Minuten, bis es zur ersten gefährlichen Situation kommt. Eine Frau steigt aus der Bahn, erkennt nicht, dass sie auf der Straße geht und wird von einem Auto hinter ihr bedrängt. „Ich wusste nicht, dass Autos hier auch fahren dürfen, wenn die Bahn hält. Ansonsten wäre ich natürlich schneller auf den Bürgersteig gegangen. Das Verhalten der Autofahrer ist aber zu aggressiv“, meint die junge Frau.

An der Haltestelle Volkstheater in der KTV gibt es keine Ampel. © Quelle: Sarah Klas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Merlin Yolanda Steinhausen, die häufig mit ihrem kleinen Sohn an der Station ein- und aussteigt und das Problem kennt, sagt: „Hier ist nicht so viel Verkehr, den eine Ampel einschränken würde. Eine Bedarfsampel wäre also sehr sinnvoll.“

Neue Ampel am Volkstheater

Fahren dürfen Autos zwar nicht, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle stoppt und Personen ein- und aussteigen. Am Volkstheater halten sich aber nicht alle Autofahrer an diese Regel. Das soll sich ändern. Die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung Doberaner Straße/Margaretenstraße soll erneuert werden. In diesem Zuge soll eine Ampel vor der Straßenbahnhaltestelle in Richtung Werftdreieck installiert werden. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 soll die Ampel in Betrieb genommen werden können, heißt es aus dem Tiefbauamt.

Laut Polizeiinspektion Rostock wurden in diesem Jahr bis Ende Juli 17 Unfälle mit einer Straßenbahn in Rostock registriert. Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) spricht von 24 Unfällen im ersten Halbjahr, darunter drei mit verletzten Personen. Das Unternehmen nimmt auch Unfälle in der Bahn – durch abruptes Bremsen – in die Statistik auf. Laut RSAG war in einem Fall der Bahnfahrer schuld. Im gesamten letzten Jahr waren es laut Polizei 27 Unfälle, laut RSAG 39.

An der Kreuzung am Steintor müssen Fußgänger derzeit Umwege in Kauf nehmen. Der direkte Weg zwischen OZ-Medienhaus und IHK ist durch eine Baustelle versperrt. © Quelle: Ove Arscholl

Besonders gefährlich seien Orte, wo Autos und Straßenbahnen nah beieinander fahren, sagt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Der Doberaner Platz sei einer dieser Plätze. Auch Anwohner klagen über die unübersichtliche Verkehrssituation und fehlende Rücksichtnahme. Dort prüft die Stadt die Ausschilderung und möchte diese gegebenenfalls verbessern. „Die Doberaner Straße gehört auf ihrer gesamten Länge zu den kritischen Stellen im Stadtgebiet“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Höchstes Gebot: Rücksichtnahme und Achtsamkeit

Gründe für Unfälle seien Fehler beim Abbiegen sowie Vorfahrtsfehler, bei denen die Straßenbahn nicht beachtet wird, und in zweiter Reihe parkende Autos, die andere beim Vorbeifahren zum Spurwechsel zwingen. „Das höchste Gebot an diesen Plätzen ist Achtsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme. Gerade an unübersichtlichen Stellen sollten Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein“, betont Lembke.

Lesen Sie auch

Zuletzt wurde am 21. August eine 78-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt, weil sie die Straßenbahn beim Abbiegen von der Parkstraße in den Kiebitzberg übersehen hatte. Auch diese Stelle zählt die Polizeisprecherin zu den gefährlichsten Abschnitten. Immerhin müssen Linksabbieger jeweils auf Gegenverkehr, Straßenbahn, Fahrradfahrer und Fußgänger achten.

Unübersichtliche Baustelle am Steintor

Auch an der Kreuzung Steintor klingelt die Straßenbahn wegen Gefahrensituationen besonders oft. Auch wenn hier Ampeln Fußgänger warnen, wenn sich die Bahn nähert, übergehen viele das rote Lichtsignal – bewusst oder unbewusst. Bis zum 5. September ist die Station aufgrund einer Baustelle noch unübersichtlicher. Die Gleisplatten werden gewechselt. Die Bauzäune stellen für so manchen Passanten aber kein Hindernis dar. Einige laufen einfach über die Gleise.

OZ