Rostocker Straßenbahnen verspätet – Stromausfall am Doberaner Platz

Eine Straßenbahn am Doberaner Platz ein.

An einem der wichtigsten Knotenpunkte des Schienennetzes der RSAG in Rostock ist es am Freitagmorgen zu einem Fahrstromausfall gekommen. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Ausfällen im ganzen Stadtgebiet rechnen.