Rostocker Straßenbahnlinien 1 und 5 fahren fast zwei Wochen eingeschränkt

Rostock. Wegen Gleis- und Fahrleitungsarbeiten müssen sich Fahrgäste der Rostocker Straßenbahnlinien 1 und 5 auf Einschränkungen im Verkehr einstellen – zumindest jene, die nachts unterwegs sind. Darüber hat die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) am Donnerstag informiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sonntag, 10. September, bis Freitag, 22. September, starten und enden die Linien demnach ab 20 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Schütz-Straße. Für alle, die weiter in den Nordwesten fahren möchten, wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Arbeiten, vor allem Sanierungen am Braesingplatz, dauern bis 5 Uhr morgens an.

Den Streckenverlauf, der ab dem 10. September gilt, hat die RSAG in einer Karte festgehalten. © Quelle: Beate Langner/RSAG

Außerhalb der Abend- und Nachstunden fahren die Straßenbahnen auf dem Abschnitt normal, es gelten keine Einschränkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock: Busse ersetzen Verkehr auf Linien 1 und 5

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren zwischen den Haltestellen S Holbeinplatz und Mecklenburger Allee. Aber Achtung: Sie fahren nicht in beide Fahrtrichtungen die gleiche Strecke.

Außerdem werden manche Haltestellen von ihnen gar nicht bedient. So die Haltepunkte Turkuer Straße und Rügener Straße: Die RSAG empfiehlt, alternativ die Buslinie 31 an den Haltestellen Sassnitzer und Binzer Straße zu nutzen oder den Ersatzverkehr an der Möllner Straße und Warnowallee.

Lesen Sie auch

Die angefahrenen Haltepunkte und Abfahrtszeiten sind unter www.rsag-online.de abrufbar. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ausschilderung vor Ort zu achten.

OZ