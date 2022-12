﻿Ist das Kunst oder muss das weg? – Erinnerungsbotschaften am Rostocker Warnowufer wurden übermalt

Am Rostocker Warnowufer mussten aufgrund von Forderungen des Hafenamtes Botschaften zum Gedenken an die Lichtenhagen-Pogrome 1992 übermalt werden. Im Vorfeld wurden die Stromkästen von einem Jugendprojekt gestaltet.

Der Schriftzug „Nie wieder“ in Gedenken an die Lichtenhagen-Pogrome 1992 wurden von der Stadt übermalt. Unbekannte schrieben ihn erneut an den Stromkasten.

Rostock. Am Warnowufer mussten Botschaften auf Stromkästen zum Erinnern an die Pogrome in Lichtenhagen 1992 entfernt werden. Dies geschah nach Forderung des Hafenamtes am 7. November. Die zwei Stromkästen wurden in den Herbstferien von einem Jugendprojekt, dem Soziale Bildung e.V., gestaltet. Im Vorfeld gab es eine schriftliche Vereinbarung – die sogenannte Eigentümerzustimmung. Die ersten Entwürfe wurden vorgelegt und mündlich genehmigt. Neben bunten Bildern von Sonnenblumen sowie Flammen standen die Botschaften: „Erinnern heißt kämpfen“, „Lichtenhagen“, „Gegen das Vergessen“, „Nie wieder“ und „No to Racism“. „Die Jugendlichen waren entsetzt und traurig, sie haben ihr Unverständnis geäußert“, erklärt Ira Leithoff von Soziale Bildung e.V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Rathaussprecher Ulrich Kunze kam es bei der Zusammenarbeit zu Missverständnissen. „Eva Maria Kröger habe mit beiden Parteien gesprochen und freut sich, dass die Akteure konstruktiv aufeinander zugehen“. Das Hafenamt beruft sich auf eine Auflage in der Eigentümerzustimmung, „ausschließlich unpolitische Symbole, Farben und Claims zu verwenden“. Ira Leithoff betont, dass der Verein weder im Sinn gehabt habe, die Auflagen zu verletzen, Menschen zu gefährden noch geltendes Recht in Frage zu stellen.

Freiräume statt Verbote

Nachdem die politischen Aussagen mit grauer Farbe weggestrichen wurden, stehen einige Botschaften nun wieder mit roter Schrift in den Kunstwerken. Es ist zu sehen, dass diese nicht als professioneller Auftrag angebracht wurden. Auch viele andere ungestaltete Stromkästen in der Stadt werden immer wieder bemalt. Die Stadtverwaltung sagt hierzu: „Uns ist natürlich bekannt, dass professionell gestaltete Graffitis von Schmierereien abhalten.“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit diesem Projekt wollte Soziale Bildung e.V. die Aneignungs- und Identifizierungsprozesse von Jugendlichen unterstützen. „Orte, die für Gestaltung und Ausdruck freigegeben werden, können eher als „Wohnzimmer“ begriffen werden als Orte, die mit Repressionen und Verboten versehen sind. Ist dieser Ort akzeptiert, verhalten sich Menschen entsprechend und vermeiden eher Missgestaltung“, erläutert Ira Leithoff.

Von Philippa Bouren