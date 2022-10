﻿Rostocker Student über hohe Preise: „Ich habe keine Ahnung, was im Winter auf uns zukommt“

Bleibt das große Fußballfieber aus? In MVs großen Städten sind bisher keine Public-Viewing-Events zur Fußball-WM in Katar geplant. Auch in Kühlungsborn wird es in diesem Jahr keine große Leinwand in den Konzertgärten geben. Welche Pubs im Ostseebad die WM aber zeigen wollen.