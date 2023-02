﻿Erstes „Studio Südstadt“ in Rostock gestartet: Das sind die Ergebnisse

Zum ersten Mal haben sich Bürger und Stadtverwaltung in der StadtHalle in Rostock zusammengesetzt und über die Zukunft des beliebten Stadtteils diskutiert. Die meisten waren sich einig: Es soll grün bleiben und nach oben gebaut werden.

Rostock. Wie soll die Südstadt in 20 bis 30 Jahren aussehen? Wie kann der beliebte Stadtteil attraktiver für junge Familien gestaltet werden? Was brauchen die fast 15 000 Einwohner zwischen Kringelgraben-Park und Südstadt-Campus? Das erste „Studio Südstadt“ hat sich am Samstag in der StadtHalle diese Fragen gestellt und Visionen entwickelt, wie der Stadtteil schöner werden kann. Bürgerinnen und Bürger hatten Gelegenheit, mit Vertretern des Ortsbeirates, der Wohnungsgesellschaften und der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.