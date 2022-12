﻿Bei eisiger Kälte: Rostocker stürmen am letzten Adventswochenende die Innenstadt

Am letzten Wochenende vor Heiligabend ist es noch einmal richtig voll in der Rostocker Innenstadt. Tausende Menschen begeben sich auf die Suche nach Lastminute-Geschenken. Aber nicht nur, noch etwas anderes lockt.

Endspurt vor Weihnachten: Rostocker stürmen am letzten Wochenende vor den Feiertagen die Innenstadt.

Rostock. Eng an eng tummeln sich die Menschen am 17. Dezember auf den Straßen der Rostocker Innenstadt. Die Busse und Bahnen sind voll besetzt. Auch in den Läden haben sich teils lange Schlangen gebildet. Kein Wunder, denn Weihnachten steht vor der Tür. Es ist das letzte Wochenende vor dem Fest „und das muss genutzt werden“, findet Maren Krüger, die gerade einen Halt vor dem Kröpeliner Tor Center eingelegt hat.

Sie lächelt verschmitzt. In einer Hand hält die 26-Jährige eine handgeschriebene Liste, in der anderen mehrere Tüten. „Zwei Pullover, ein Mixer und eine neue Winterjacke sind darin verborgen. Es ist eine erfolgreiche Ausbeute. „Das sind Dinge, die ich mir schon länger kaufen wollte“, verrät die junge Frau. Was noch fehlt: Geschenke für die Liebsten. Darum sei sie eigentlich ins Zentrum gekommen.

Rostocker auf Geschenkejagd in der Innenstadt

Ihrer Mama, dem Papa, den beiden Brüdern und den Großeltern möchte die Evershägerin eine kleine Freude bereiten. Ideen, was den Familienmitgliedern gefallen könnte, habe sie viele. „Meine Familie freut sich am meisten über gemeinsame Aktivitäten, daher gibt es meist Gutscheine und dazu eine Kleinigkeit“, so Krüger. Und die gilt es jetzt zu besorgen.

Nicht mehr im Einkaufsrausch, sondern auf dem Weg nach Hause befinden sich hingegen Marta Leuchert, Söhnchen Theo (4) und Hündin Maja. Um dem Gedränge in der Innenstadt zu entgehen, haben sie sich bereits früh am Morgen auf den Weg gemacht. Alle wichtigen Besorgungen sind nun aber erledigt. Zum Glück, schließlich weht ein eisiger Wind durch die Gassen. Das Thermometer misst minus acht Grad Celsius. „Jetzt aber schnell.“

Besuch auf Rostocker Weihnachtsmarkt ist Pflicht

Einige Meter weiter haben es sich Michael und Nicole Robien am Universitätsplatz gemütlich gemacht. Um sich vor ihrer Shopping- und Erkundungstour ein wenig aufzuwärmen, gönnen sie sich einen Glühwein. Zwei Tage verbringt das Paar aus Ostholstein in Rostock. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sei Pflicht. „Wir wollen die Zeit so gemütlich wie möglich verbringen“, sagt die 49-Jährige. Ihr Mann nickt. Ein bisschen Sightseeing steht auf dem Plan. Aber erst einmal austrinken.

Zeit für ein warmes Getränk haben Julia Lesch (25) und Sophie Schumacher (35) nicht. Dick eingepackt laufen die beiden die Kröpeliner Straße entlang. Sie haben es eilig. Ihr Ziel: TK-Maxx. Doch anders als die vielen Menschen um sie herum, haben die beiden Frauen nicht vor sich dem Weihnachtsfieber hinzugeben. Vielmehr müssen sie arbeiten. Ein langer und gewiss hektischer Arbeitstag steht ihnen bevor, davon gehen sie aus. „Heute Nachmittag wird es bestimmt rappelvoll“, ist sich Lesch sicher. Dabei fällt ihr ein, dass sie selbst noch einige Geschenke besorgen muss.

Weihnachtliche Stimmung in der Hansestadt

Alles beisammen hat wiederum Robert Brühning. Und darauf ist der 37-Jährige mächtig stolz. In den vergangenen Jahren sei er kurz vor den Feiertagen oftmals ins Schwitzen gekommen. „Ich war einfach immer spät dran“, gesteht er mit einem Grinsen. Doch diesmal sollte es anders gehen. „Seit Anfang November habe der Rostocker alles beisammen. „Das ist wirklich eine Erleichterung“, betont er.

Wieso sich der Familienvater dennoch ins Getümmel gestürzt hat? Der Weihnachtsmarkt habe gerufen. Beruflich bedingt habe er bisher keine Zeit gefunden einmal einen Spaziergang entlang der Buden einzulegen. „Morgen fahre ich mit meiner Familie in die Heimat. Das heißt, das ist meine letzte Chance noch einmal die weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt zu genießen. Die Zeit verfliegt leider immer viel zu schnell.“