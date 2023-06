﻿Sanierung der Nobelstraße in der Rostocker Südstadt steht bevor

Rostock. Schlechte Nachrichten für Pendler: Auf der Nobelstraße in der Rostocker Südstadt wird es ab Herbst dieses Jahres wohl häufiger zu Staus kommen. Wie Robert Fröhlich vom Tiefbauamt dem Ortsbeirat der Südstadt am Donnerstag, 1. Juni, mitteilte, werde die Decke der Straße komplett erneuert. „Der Asphalt ist 20 Jahre alt und daher nicht mehr im besten Zustand“, begründete Fröhlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrbahn zwischen Südring und dem Ortsausgang weise viele Risse auf und werde immer wieder notdürftig saniert. „Es ist mittlerweile aber notwendig, dass wir eine Deckenerneuerung machen“, sagt Fröhlich weiter. Denn die Nobelstraße sei eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Südstadt. „20 000 Autos fahren dort täglich. Außerdem gibt es ein hohes Aufkommen an Fahrradfahrern und Fußgängern.“

Nobelstraße in Rostocker Südstadt: Sanierung in Abschnitten

Das Tiefbauamt plant gemeinsam mit dem Amt für Mobilität der Hansestadt, die Bauarbeiten in der Nobelstraße in drei Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Abschnitt reicht laut Fröhlich von der Tychsenstraße zum Charles-Darwin-Ring. Hier beginnen die Bauarbeiten demnach im September 2023. Insgesamt sechs Wochen soll es zu einseitigen Sperrungen kommen. Der Verkehr an der Baustelle soll durch eine Ampel geregelt werden. Die Zufahrten an den großen Kreuzungen bleiben laut Fröhlich allerdings weiter befahrbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Erneuerung des Asphalts sind auch eine Sanierung der Ampelanlagen an der Tychsenstraße und eine Änderung der Fahrspuren an der Ernst-Haeckel-Straße geplant. In Richtung Süden soll es so an der Ernst-Haeckel-Straße zwei Rechtsabbiegerspuren geben – hier kam es laut dem Amt für Mobilität zu vielen Unfällen wegen der parallel verlaufenden Straßenbahnschienen. Dadurch werde in Richtung Innenstadt auch nach den Einschränkungen durch die Baustelle nur noch eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Während der Bauarbeiten soll der Berufsverkehr bestmöglich umgeleitet werden, auf der Autobahn beispielsweise großräumig vor der Baustelle gewarnt werden. Aber: „Es wird zu Stau kommen“, sagt Fröhlich. „20 000 Pkws am Tag umleiten, das geht nicht.“ Die Arbeiten müssten trotzdem gemacht werden und seien wichtig.

Wird die Schwaaner Landstraße keine Fahrradstraße?

Die Instandsetzung der Nobelstraße hat aber auch für andere Projekte in der Südstadt Folgen: So kann die Schwaaner Landstraße vorerst wohl nicht zur Fahrradstraße erklärt werden – obwohl das Projekt für das zweite Quartal dieses Jahres vorgesehen war.

Eine Sprecherin des Amtes für Mobilität erklärt: „Die Schwaaner Landstraße ist nicht als offizielle Umleitung vorgesehen, die Pendler werden aber trotzdem darauf ausweichen.“ Mit dem Verkehr, der durch die Baustelle in der Straße verursacht werde, könne die Sicherheit der Fahrradfahrer nicht gewährleistet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Fahrradstraße verschiebt sich zum vierten Mal nach hinten“

Für die Schwaaner Landstraße gibt es laut Fröhlich bis 2025 drei Optionen: Die Stadt könne sie trotz des hohen Verkehrsaufkommens zu einer Fahrradstraße erklären. Das führe aber zu mehr Staus und erhöhter Gefahr für Radfahrer. Die Stadt könne die Fahrradstraße bei dem Beginn eines neuen Bauabschnittes zurückbauen und sie wieder zu einer „normalen“ Straße werden lassen. Oder die Fahrradstraße werde erst nach Abschluss der Sanierung der Nobelstraße ausgerufen.

Stefan Posselt (SPD), stellvertretender Vorsitz des Ortsbeirats der Südstadt, fasst zusammen: „Das Thema Fahrradstraße ist, bis die Nobelstraße durch ist, nicht möglich und verschiebt sich somit zum vierten Mal nach hinten.“ Er betont allerdings auch: „Die Nobelstraße ist eine der am meisten genutzten Straßen der Südstadt und es ist wichtig, dass das Projekt angegangen wird.“

OZ