﻿Willkommen in Rostock: Das sind die jüngsten Juni-Babys der Südstadtklinik

Rostock. Auch im Juni hatten die Hebammen und Ärzte der Rostocker Südstadtklinik wieder alle Hände voll zu tun. Alleine in der Woche vom 12. bis zum 19. Juni erblickten 39 Babys das Licht der Welt. Darunter waren mehr Jungs als Mädchen: 21 Jungen und 18 Mädchen verzeichnete das Krankenhaus. Zwei Zwillingspärchen feiern ihren Geburtstag in der 24. Kalenderwoche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Den krönenden Abschluss der geburtenstarken Woche brachte der kleine Lukas: Er war am 19. Juni das 1000. Baby, das in diesem Jahr im Rostocker Klinikum zur Welt kam. Im Vorjahr konnte sich die Station bereits Anfang Juni über das 1000. Kind freuen. Herzlich Willkommen an Lukas sowie die Juni-Babys Hailey Rose, Miran, Hailey-Alison, Abdul Hamid, Tyko-Aryan-Tyler, Richard, Valentin, Lyan-Ocean, Flora Gemma, Pia Marie und die Zwillinge Fritz und Ludwig!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lukas, das 1000. Baby des Jahres, verschlief seinen ersten Fototermin - hier mit Oberärztin Dr. Kerstin Hagen und Mutti Natalia Mykhalova und Papa Peter Mai. © Quelle: Joachim Kloock

Seit Jahresbeginn gab es auf der Station 991 Geburten mit 1015 Wonneproppen. Die Mehrheit der Lütten waren Jungen: Die Station zählte 476 Mädchen und 539 Jungs. Die Station durfte schon 23 Zwillingspärchen begrüßen. Auch eine Drillingsgeburt war dabei. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Geburten leicht zurück: Bis zum 19. Juni 2022 kamen dort bereits 1128 Babys an.

Die Südstadtklinik in Rostock gehört zu den geburtenstärksten Kliniken bundesweit. Seit Dienstag, 20. Juni, sind nun auch wieder beide Entbindungsstationen in dem Krankenhaus in Betrieb. Vorher wurden die Stationen renoviert, um sie familienfreundlicher zu gestalten.

OZ