﻿Rostocker Tänzerin Brit Bauermeister: „Tanzen macht mich frei“

Rostock. Am 1. Juli kommen wieder zahlreiche Tänzer und Tänzerinnen nach Rostock. Im Peter-Weiss-Haus treffen sie sich, um ihr Können beim „Fishbattle“ zu beweisen, welches regelmäßig von der „Breaking ConneXion MV“ (BCMV) organisiert wird. Auch Brit Bauermeisters (40) Leidenschaft ist das Tanzen. Geboren und aufgewachsen in der Hansestadt Wismar, kam sie zum Studium für Grafikdesign und danach Lehramt nach Rostock. Nun ist sie professionelle Tänzerin und Tanzlehrerin im Tanzland Rostock – einer Tanzschule in der Rostocker Altstadt.

Brit Bauermeister, wie kamen Sie zum Tanzen?

Tatsächlich erst in Rostock. Im Jahr 2003 fing ich in der „Breaking ConneXion MV“ (BCMV) an, tanzen zu lernen. Der Verein bietet Tänzern und Tänzerinnen die Möglichkeit, sich auszutauschen und in Form von freiem Training ihre Bewegungen und Moves selbstständig weiterzuentwickeln.

Hip-Hop, Breakdance, House und Dancehall

Welche Stile tanzen Sie gerne?

Hip-Hop oder Breakdance gefallen mir, da diese Stile viel freier sind als zum Beispiel Ballett, was ich auch ausprobiert habe. Außerdem tanze ich gerne House und Dancehall. Hauptsache tanzen.

Tänzerin Brit Bauermeister in Warnemünde. © Quelle: Matthias Kort

Was begeistert Sie denn so an diesem Sport?

Ich bin fasziniert von der Freiheit, die mir das Tanzen bietet. Es gibt keinen Rahmenplan oder Zeitdruck. Die Kinder können individuell lernen. Manche schneller und manche langsamer. Beim Tanzen können Kinder sich frei entwickeln. Anfangs sind die Kinder oft schüchtern und trauen sich selten, aus sich herauszukommen. So ging es auch mir, als ich bei der BCMV einstieg. Das freie Training war schwer für mich. Als Anfängerin kam ich in eine Gruppe von erfahrenen Tänzern und Tänzerinnen und fühlte mich eingeschüchtert. Doch ich lernte schnell an Technik hinzu und fand einige Bezugspersonen in der Gruppe.

Wie kamen Sie dazu, Tanzunterricht zu geben?

Im Jahr 2010 kam Peter Mann, Gründer vom Tanzland Rostock, auf mich zu und ich fühlte mich bereit, Tanzlehrerin im Tanzland zu werden. Mit einem Jugendkurs fing ich an und übernahm daraufhin zwei weitere Kinderkurse.

„Vor meinen ersten Kursen war ich sehr aufgeregt“

Wie empfanden Sie Ihre erste Stunde als Lehrerin?

Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr aufgeregt war und mich zu Beginn schon im Voraus sehr auf die Kurse vorbereitete. Mit der Zeit hat sich das gelockert. Ich habe an Erfahrung gewonnen und bin nun entspannter in meinen Kursen. Außerdem wurde mir oft gesagt, dass ich zu wenig redete. Ich glaube, ich war einfach zu aufgeregt, denn auch das ist nun besser geworden. Ich merke außerdem, dass die Leute wirklich Spaß haben und interessiert sind, etwas zu lernen.

Tänzerin Brit Bauermeister am Rostocker Stadthafen © Quelle: Eric Steinbacher

Wie sieht ein normaler Arbeitstag für Sie aus?

Also, vormittags bin ich mit Büroarbeit für die „Breaking ConneXion“ beschäftigt, denn ich bin mittlerweile im Vorstand. Danach plane ich meine Kurse und überlege, was ich mit den Schülern und Schülerinnen machen werde. Nachmittags gebe ich dann meine verschiedenen Kurse, wie zum Beispiel Hip-Hop.

Rostockerin tanzt im Leipziger Krystallpalast

In den letzten Jahren waren Sie auch in mehreren Shows als Artistin zu sehen, wie war das für Sie?

Das ist richtig. Ich war zweimal an der Varieté-Show im Krystallpalast in Leipzig beteiligt. Dort kommen verschiedenste Künstler und Künstlerinnen von überall zusammen und entwickeln gemeinsam eine Choreo. Anfangs war ich sehr aufgeregt. Außerdem sind die Shows körperlich extrem anstrengend. Ich hatte mitunter sieben Aufführungen die Woche. Doch wenn ich auf der Bühne stehe, strotze ich plötzlich vor Energie. Ansonsten lerne ich bei solchen Projekten auch sehr viel dazu und habe die Chance, mich weiterzuentwickeln.

Was haben Sie für die Zukunft geplant?

Gerade bereite ich kein längeres Projekt vor, aber ich habe in den nächsten Wochen einige kleine private Auftritte. Für mich steht jedoch fest, dass ich immer tanzen möchte! Solange es geht. Am 1. Juli findet endlich wieder das „Fishbattle“ im Peter-Weiss-Haus statt. Hierfür kommen viele internationale Tänzer und Tänzerinnen zusammen und messen ihr Können. Das Event wird regelmäßig von der Breaking ConneXion organisiert – und alle Zuschauer und Zuschauerinnen sind herzlich eingeladen.