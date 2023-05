﻿Aufnahmestopp bei der Rostocker Tafel: Wie es für Bedürftige nun weiter geht

Schauspielkarriere aus MV

Rostockerin ist Star bei Abba-Show „Mamma Mia“ in Hamburg: „Früher fand ich Musicals doof“

Viele wollen auf die große Bühne, nur manche schaffen es: Die gebürtige Rostockerin Franziska Lessing (42) spielt im Abba-Musical „Mamma Mia“ in Hamburg mit – und das, obwohl sie Musicals früher doof fand. Was sie Nachwuchstalenten in dem harten Business rät und wie wichtig ihr Rostock ist.