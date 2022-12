﻿Leben für die Tafel: Familie packt monatelang Geschenke für Rostocks ärmste Kinder

Rostock. Engagierte Ehrenamtliche gibt es bei der Rostocker Tafel einige, aber bei der Familie Wegner/Neusser liegt das Helfen in den Genen. Die Kinder und Enkel von Tafelgründer Jürgen Wegner (78) – inzwischen drei Generationen – investieren jedes Jahr unzählige Stunden ihrer Freizeit, um bedürftigen Menschen zu helfen.

Seit September herrscht bei den Wegner-Frauen quasi Weihnachtsstimmung. Denn seitdem packen sie bereits Geschenke ein, für die Kinder von bedürftigen Familien, die zur Tafel kommen. Rund 250 Pakete schnüren sie insgesamt – liebevoll zusammengestellt – dem Alter entsprechend mit Kleidung, Puppen, Spielen, Autos, Büchern, Süßigkeiten und anderen schönen Dingen bestückt.

„Helfen bringt Freude“ heißt die OZ-Spendenaktion – es könnte auch das Motto der Familie sein. „Wir machen das alles hier voller Freude“, sagt Michaela Neusser und ihr Gesicht strahlt. Die 55-jährige Tochter des früheren Tafelchefs engagiert sich seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter Anni Wegner (79), der Schwester Katrin (56) und ihren drei Töchtern Theresa (26), Maria (30) und Antonia (28), um das Beste für die Bedürftigen herauszuholen.

Jedes Kind bekommt zu Weihnachten sein persönliches Päckchen

Geschenkeberge, in Tafelkisten für die einzelnen Stadtteile sortiert, stapeln sich dieser Tage in der Sammelstelle. Wunderschön eingewickelt, mit einem persönlichen Namenskärtchen versehen. Verschenkt werden nur neue oder neuwertige Sachen. Jedes Tafel-Kind zwischen 0 und elf Jahren bekommt sein persönliches Päckchen, erzählt Michaela Neusser. Ein enormer Aufwand.

Päckchen packen für die Tafel-Kinder: Die Ehrenamtlichen der Familie Wegner/Neusser beginnen bereits im September mit dem Geschenkepacken für die Kinder der Tafelkunden. Weihnachtspräsente werden liebevoll mit Spielzeug und Kleidung bestückt. © Quelle: privat

„Diese Familie ist ganz außergewöhnlich, so etwas findet man selten. Sie sind die gute Seele der Tafel. Jürgen Wegner hat sie aufgebaut und dieses Herzensprojekt auf die Familie übertragen, sie haben einen erstaunlichen Zusammenhalt“, sagt Beate Kopka, Prokuristin bei der Rostocker Tafel.

Michaela Neusser weiß selbst, welche Bedeutung die Tafel im Leben vieler Menschen hat. „Ich mache es gern, auch weil ich etwas zurückgeben kann. Ich war vor vielen Jahren selbst in der Lage und bin jede Woche zur Tafel gegangen – alleinerziehend mit drei Kindern. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Es ist so wichtig, dass es diese Hilfe in der Not gibt, und dafür will ich einen Beitrag leisten.“

Nach der Schicht im Supermarkt packt sie Geschenke ein

Tochter Theresa (26) nickt. Auch sie ist mit vollem Einsatz und Herzen dabei. Die Einzelhandelskauffrau geht erst acht Stunden arbeiten und oft abends noch zum Geschenkepacken in die Sammelstelle nach Schutow. Auch an Wochenenden und freien Tagen ist sie gern dabei. „Ich mag es nicht, wenn meine Mutter schon ohne mich anfängt. Es macht mir riesig Spaß und ist einfach das Größte. Wir stellen uns beim Einpacken immer vor, wie die Kinderaugen leuchten werden“, sagt sie und lächelt. Hilfe bekommen die Frauen auch von Unternehmen, wie Lidl, der Auskunft 11880 und der Gemeinde Parkentin, die ebenfalls Präsente für die Kleinen einpacken.

Auch in den anderen Jahreszeiten sind die sechs Frauen für die Tafel aktiv: Sie sammeln mit ihrem Glücksrad unermüdlich Spenden in Einkaufscentern und bei Stadtteilfesten. Die Menschen geben 50 Cent, drehen am Rad und gewinnen etwas.

Unermüdlich sammelt die Familie des früheren Tafelchefs Jürgen Wegner (r.) Spenden mit ihrem Glücksrad. Neben Wegners Frau Anni sind auch seine Töchter Katrin Wegner und Michaela Neusser (2.v.l.) sowie deren Kinder Theresa, Antonia und Maria beim Spendensammeln aktiv. Unterstützt werden sie auch von Klaus Raasch (2.v.r.). © Quelle: privat

Mutter Michaela Neussers Engagement geht sogar noch einen Schritt weiter, denn sie möchte auch den 190 Tafel-Mitarbeitern und Ehrenamtlichen eine Freude zu Weihnachten machen. Deshalb sammelt sie übers Jahr verteilt bei Läden, Eiscafés, Restaurants und Kinos in Rostock Gutscheine. „Ich gehe einfach hin und frage freundlich, ob sie mir etwas geben mögen“, erklärt sie.

Mit ihrer gewinnenden Art konnte sie auch 2022 wieder viele Firmen überzeugen, etwas zu spenden. Für alle 190 Tafel-Helfer hat die Krankenschwester Gutscheine besorgt, so dass jeder etwas bekommt. Auch die werden zu Weihnachten festlich eingepackt. Zu Hause bei Neussers im Wohnzimmer.

Gründer Wegner: „Die Politik muss was tun. Die Tafel ist kein Versorger“

1996 hat Jürgen Wegner auf der Suche nach einer Möglichkeit für Menschen in Notlagen aktiv zu werden, die Rostocker Tafel initiiert. Bis 2017 war der 78-Jährige der Motor des Vereins, baute die Tafel in Rostock auf. Auf seine engagierten Nachkommen – ausschließlich Frauen – ist er stolz.

Kritische Worte findet er hingegen für die Politik, vor allem angesichts des aktuellen, extremen Zulaufs bei der Tafel, die 2022 erstmals einen Aufnahmestopp verhängen musste. „Alle rufen jetzt nach der Tafel, aber wir haben keinen Versorgungsauftrag und können keine Lebensmittel kaufen. Die Politik muss was tun, um die Situation der Menschen zu verbessern“, betont der Rentner.