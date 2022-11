﻿Rostocker Tafel in Existenznot: „Wir haben nicht genug Lebensmittel für alle“

Wohnen, wo andere shoppen: Im Rostocker Warnow Park in Lütten Klein gibt es nicht nur den größten Edeka an der Ostsee sowie viele Geschäfte und Restaurants. Was viele nicht wissen – in dem Shoppingcenter befinden sich auch auch Wohnungen. Wir haben die Mieter besucht, die mit Einkaufswagen bis an die Wohnungstür rollen.