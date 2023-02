Gestiegene Kosten: Erste Tafeln in MV erhalten Landesförderung

Rostock. Erstmals haben Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern die vom Land angesichts gestiegener Kosten beschlossene Förderung erhalten. Am Donnerstag überreichten Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und die Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV, Hannelore Kohl, eine entsprechende Vereinbarung an die Tafeln der Rostocker Stadtmission. Dabei gehe es um 40 000 Euro für insgesamt 16 Ausgabestellen in und um Rostock mit rund 5000 Nutzerinnen und Nutzern wöchentlich, teilte das Sozialministerium weiter mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sozialministerin Stefanie Drese (l.) und Hannelore Kohl, Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV © Quelle: Martin Börner, Jens Büttner/dpa

Der Schweriner Finanzminister Heiko Geue (SPD) übergab den Angaben zufolge eine Vereinbarung an eine Ausgabestelle in Waren an der Müritz stellvertretend für sämtliche Tafeln an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Warener Tafel versorge monatlich etwa 3500 Nutzerinnen und Nutzer, hieß es.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tafeln stünden wegen gestiegener Kosten selbst unter Druck, während sie Bedürftige gerade jetzt in der Energiekrise und bei steigenden Lebensmittelpreisen unterstützten, wurde Drese zitiert. Im Rahmen eines Härtefallfonds unterstützt das Land unter anderem Tafeln und vergleichbare Angebote wie Suppenküchen im Nordosten. Die insgesamt 325 000 Euro werden über die Ehrenamtsstiftung ausgereicht.